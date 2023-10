Update zu Oktober-Verfallstag und Berichtssaison

das Verfallstagsszenario für den DAX, das ich in der Vorwoche entworfen habe , ist beinahe vollständig aufgegangen: Der DAX schoss bis Donnerstag immerhin bis auf 15.575 Punkte nach oben und verfehlte damit das genannte Kursziel von 15.600 Punkte nur knapp.

Hier kam es nicht zu der erwarteten Konsolidierung, sondern nach einer Bullenfalle (einem Fehlausbruch über die blaue Linie) zu einem kräftigen Rückfall. Dadurch steht der DAX wieder auf dem Niveau vom vergangenen Montag. Außer Spesen nichts gewesen – es sei denn, man hat aggressiv die Stopps nachgezogen.

Und formal ist der DAX nach dem zweimaligen Rückfall von der blauen Linie (siehe rote Pfeile) auch klar im Bärenmodus. Aber immerhin scheinen die jüngsten Unterstützungen zu halten, sodass das Alternativszenario – ein Rückfall unter 14.800 Punkte – weiterhin weniger wahrscheinlich ist als (jetzt) eine Konsolidierung zwischen 15.000 und 15.500 Punkten bis zum Verfallstag

Neuer Anlauf möglich

Und wenn es nach dem aktuellen Verfallstagsdiagramm geht, dann könnte der DAX in dieser Woche sogar noch einen neuen Anlauf auf die 15.500er Marke nehmen:

Quelle: https://www.stockstreet.de/boersen-tools/verfallstag-diagramm#/

In dieser Darstellung zeigen Ihnen die dunkelblauen/-roten Balken den Stand vom 06.10., die hellblauen/roten Balken den aktuellen Stand (vom 13.10.). Danach wurden die Put-Positionen bei 15.300 Punkten ausgebaut. Diese dürften bei einem DAX-Stand von 15.238 Punkten zumindest teilweise abgesichert sein.

Wenn der DAX also wieder steigt – und formal befindet er sich ja seit Ende September in einer Aufwärtstendenz, da er je ein höheres Hoch und höheres Tief gebildet hat – laufen diese Positionen aus dem Geld, so dass die entsprechenden Absicherungen aufgelöst werden. Das würde den Kurs stützen bzw. weiter antreiben.

Auch die Charttechnik spricht für eine erneute Stärke des DAX in den nächsten Tagen: Egal, ob man den jüngsten Kursverlauf des DAX als möglichen Keil/Wimpel ansieht, wie oben im Chart gelb dargestellt, oder als klassische abc-Gegenbewegung, ausgehend vom Oktober-Tief – in jedem Fall sollte sich nun eine weitere Aufwärtswelle anschließen (bevor unter Umständen eine weitere, größere Abwärtswelle folgt). Die gestrige bullishe Umkehrkerze („Hammer“) unterstützt dieses Kurzfristszenario. Diese (kleine) Aufwärtswelle könnte aber bis zum Verfallstag andauern.