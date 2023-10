Tesla-Aktie bricht ein: "Börsenbewertung nicht haltbar"

Tesla hat im Zuge der Earnings zum dritten Quartal einen 37-prozentigen Gewinnrückgang gemeldet. Der bereinigte Gewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar oder 0,66 US-Dollar pro Aktie stellt den geringsten Gewinn seit zwei Jahren dar. Die von Refinitiv befragten Analysten hatten zwar eine Verlangsamung der Gewinne prognostiziert, erwarteten aber immer noch einen Gewinn von 0,73 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen hat zudem die Umsatzerwartungen verfehlt. Tesla hat wiederholt die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, um die Verkaufsnachfrage angesichts der wachsenden Konkurrenz durch etablierte Autohersteller anzukurbeln.

In einem Telefonat mit Analysten sprach Tesla-CEO Elon Musk ausführlich über die Auswirkungen höherer Zinssätze auf Autokäufer und die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen. Er sagte, dass der Anstieg der Zinssätze ein Teil des Grundes für die Preissenkungen von Tesla in diesem Jahr sei. "Ich bin besorgt über das Hochzinsumfeld, in dem wir uns befinden. Ich kann gar nicht genug betonen, dass es für die große Mehrheit der Menschen beim Autokauf um die monatliche Rate geht", zitiert CNN Musk.