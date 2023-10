Der Goldriese erwacht!

Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

Gold ist wieder im Aufwärtstrend und konnte innerhalb von 2 Wochen seine Verluste wettmachen. Kein Wunder bei dem was alles auf der Welt gerade schief läuft...

Quelle: Stockcharts.com

Gold hat nun Luft bis auf 2.160$ und danach bis zu 2.400 $. Sieht gut aus!

Einmal mehr ein Grund sich interessante Goldaktien anzuschauen. Tudor Gold Corp. ist ein wahrer Goldriese und hat noch Kupfer sowie Silber mit dabei. So hat man bereits 23,3 Mio. Unzen Goldäquivalente nachgewiesen und ist auch noch der Nachbar von Seabridge Gold sowie von Newmont.

Die letzten Bohrergebnisse waren wieder hervorragend aus dem Vorkommen Treaty Creek, das im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia liegt.

Das Unternehmen hat sicher und erfolgreich das Bohrprogramm 2023 mit fast 32.000 Metern abgeschlossen. Gebohrt wurde in den Gebieten des Goldstorm Deposit und der Perfectstorm Zone. Die letzten Sieben Bohrlöcher zielten auf das Nordöstliche Gebiet des Goldstorm Vorkommens.

Diese Bohrungen lieferten wiederum tolle Ergebnisse ab. Bohrloch GS-23-174 ist ein gutes Beispiel für den Erfolg im Bestimmen von Gebieten mit höheren Gold- und Kupfergraden und gerade in diesem Fall einem unterwarteten Anstieg der Silbermineralisierung. Der geschätzte Silberinhalt an der Angezeigten Ressource innerhalb der CS-600 Domain liegt bei 5,45 g/T. Bohrloch GS-23-174 wurde an der Nördlichen Grenze gebohrt und zeigte 213 m mit durchschnittlich 13,32 g/T Silber, 0,89 g/T Gold und 0,36 % Kupfer was 1,45 g/T Goldäquivalent entspricht. Auch fand man bedeutende Silbermineralisierungen entlang des oberene Kontaktgebietes der CS-600 Domain im Bohrloch GS-23-172. So wurden Werte von bis zu 571 g/T Silber über 1.5 m nahe dem Lochende gefunden.

Die Bohrungen zahlen sich alle aus, da diese außerhalb der Grenzen der Ressourcenschätzung vom 28. April 2023 liegen. Man erweitert die Größe des Vorkommens und gleichzeitig waren die Füllbohrungen erfolgreich und bestimmten große Blöcke mit starker Gold-, Silber- und Kupfermineraliserung innerhalb der abgeleiteten Gebiete.

Ziel ist es, die Vorkommensgrenzen nach Nordwesten, Norden und Nordosten weiter zu explorieren um somit das Volumen der Mineralressource zu erhöhen und die hohen Grade für Gold, Silber und Kupfer beizubehalten. So soll dann auch letztlich die Abgeleiteten Ressourcen in die Angezeigte Kategorie auf gestuft werden.

Der P& F Chart von Tudor Gold sieht vielversprechend aus.

Quelle: Stockcharts.com

Der Kurs hat einen Doppelboden gebildet, auf unserem unteren Kursziel von 0,90-1 CAD aufgesetzt und nun nach oben gedreht. Erste Käufe drängen sich förmlich auf.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

