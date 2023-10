Bitcoin-Rallye entfacht: Warum mehr als ein möglicher Spot-ETF dahintersteckt!

"Bitcoin könnte einen historischen Preisanstieg erleben, wenn solche ETFs grünes Licht erhalten, da sie institutionellen und privaten Anlegern neue Möglichkeiten bieten, in Kryptos zu investieren", zitiert Barron's Alex Adelman, CEO von Lolli, der einen bevorstehenden Krypto-Bullenmarkt für möglich hält.

Ein solcher ETF würde Anlegern eine indirekte Beteiligung an Bitcoin-Bewegungen ermöglichen. Dieser Schritt wird von großen Finanzakteuren wie BlackRock, Invesco, Fidelity und Grayscale unterstützt, die auf die potenzielle Stabilität von ETFs als Anlageoption hinweisen.

Aufgepasst : Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang. Bis zum 5. November gibt es auf Lars Wißlers Börsendienst 50 Prozent Rabatt . Gleich die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Bitcoin verteuerte sich am Dienstag bis zu sechs Prozent auf 35.198 US-Dollar, den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren. Die Kryprowährung hatte sich bereits am Montag um zehn Prozent verteuert.

Zuvor errang Grayscale, ein Krypto-Vermögensverwalter, einen rechtlichen Sieg gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), um seinen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen ETF umzuwandeln. Die SEC verzichtete darauf, Berufung einzulegen, was Spekulationen anheizt, dass ein Bitcoin-Spot-ETF bald Realität werden könnte.

"Der eigentliche Katalysator waren die 167 Millionen US-Dollar an Leerverkäufen an vielen Offshore-Börsen", erklärt Ryan Rasmussen von Bitwise Asset Management gegenüber CNBC. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit diesem Preisniveau gerechnet hat", fügt er hinzu.

Bitcoin hat die 34.000-US-Dollar-Marke durchbrochen – angetrieben durch eine mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Ether, die Nummer zwei in der Krypto-Rangliste, ist ebenfalls stark im Plus.

Krypto deutlich im Plus

Krypto deutlich im Plus Bitcoin-Rallye entfacht: Warum mehr als ein möglicher Spot-ETF dahintersteckt!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer