Diese Aktien stehen auf Jim Cramers Sell-Liste

Der erste Titel auf Jim Cramers Sell-Liste ist Fisker: "Mögen Sie das Auto, verkaufen Sie die Aktie", so Cramer in der CNBC-Sendung "Mad Money". Fisker ging im Oktober 2020 im Rahmen eines Spac-Deals mit einem Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar an die Börse. Einige Monate später erreichten die Aktien ein Hoch bei 32 US-Dollar. Seitdem ging es stetig bergab. Die Titel haben im bisherigen Jahresverlauf über ein Viertel ihres Wertes verloren. Fisker gilt als stark geshortete Aktie. Der Anteil der Leerverkäufe bei Fisker lag laut Marketbeat zum 15. Oktober bei 31,85 Prozent. Analysten raten im Durchschnitt zum "Halten" der Aktie.

AutoNation: "Irgendetwas stimmt nicht, offensichtlich sind die Leute jetzt sehr besorgt über die Kreditwürdigkeit von Autos, aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass Sie eine Aktie verkaufen sollen, die zum fünffachen Gewinn gehandelt wird, auch wenn ich denke, dass das bedeutet, dass sie die Schätzungen nicht erreichen wird", kommentiert Cramer. AutoNation ist der größte Autohändler für neue und gebrauchte Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten. Die Aktie ist im S&P 500 gelistet und hat seit Jahresbeginn über 22 Prozent an Wert dazugewonnen. Der Analystenkonsens lautet "Aufstocken" und impliziert trotz des Kursanstieges ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.