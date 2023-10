Neue Hausse beim Bitcoin: Trendwende eingeläutet? Das sagen Chart-Analysten

Die Stimmung an den Krypto-Märkten hat sich in den letzten Tagen deutlich aufgehellt. Grund ist ein starker Kursanstieg beim Bitcoin, der für Kursfantasie bei Investoren sorgt. Am Montag wurde die 35.000 US-Dollar Marke überschritten, was zuletzt im Mai 2022 der Fall war. Die neu erwachte Euphorie hängt auch mit den weiter anhaltenden Gerüchten und Spekulationen zusammen, dass die US-Finanzaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bald grünes Licht für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (Spot-Bitcoin-ETF) geben könnte. Dadurch dürften neue Gelder in den Markt fließen und die Nachfrage nach Bitcoins und anderen Kryptowährungen anziehen – so das damit einhergehende Kalkül der Investoren.

Ob das von der Branche erhoffte 'Genehmigt' kommt, bleibt abzuwarten. Eine Selbstverständlichkeit sei die Genehmigung eines Bitcoin-ETFs zumindest nicht, wie der ehemalige SEC-Anwalt Tom Gorman jüngst bei 'Bloomberg Crypto' anmerkte.