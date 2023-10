Diese Aktien profitieren vom Wohlstand der Babyboomer

In ihrem aktuellen Bericht zeigt die Bank of America (BofA), wie sehr sich die Vermögensstruktur in den USA gewandelt hat und leitet daraus Chancen für diverse Branchen ab. Demnach fand in den letzten vier Jahrzehnten eine massive Vermögensumverteilung aus der öffentlichen Hand in den Privatsektor statt: Während die öffentlichen Schulden im Jahr 1980 noch knapp einem Drittel des Bruttoinlandprodukts (BIP) entsprachen, umfassen sie heute 120 Prozent.

Das Netto-Haushaltsvermögen stieg gleichzeitig vom dreieinhalbfachen auf das fünfeinhalbfache des BIP an. Die Generation, die davon am meisten profitieren konnte, ist die der Babyboomer, denn die befand sich zur Zeit der Umverteilung im besten Erwerbsalter. Die geburtenstarke Generation stellt in den USA zwar nur knapp 21 Prozent der Bevölkerung, besitzt dafür aber rund die Hälfte des gesamten Nettovermögens – das sind etwa 75 Billionen US-Dollar.