Greenback ist nicht zu stoppen.

Vor knapp einem Monat (25. September) überschrieben wir unseren letzten Kommentar zu USD/JPY mit „Das Ziel vor Augen“. Zum damaligen Zeitpunkt näherte sich der Greenback mit großer Vehemenz dem Bereich von 150 JPY.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY hieß es unter anderem „[…] Die Hausse nährt die Hausse. Diese alte Börsenweisheit bestätigt sich einmal mehr bei USD/JPY. Seit dem Januar dieses Jahres treibt der Greenback den Yen vor sich her. Der US-Dollar zieht seine Kraft aus der Zinspolitik der Fed. Auch der jüngste Fed-Termin bzw. die veröffentlichten Zinsprojektionen der US-Notenbank gab bzw. gaben dem US-Dollar einen Schub. Der US-Dollar installierte zuletzt diverse Kaufsignale. So ging es für den Greenback zuletzt über die 142+ JPY und über die 145 JPY. Mit dem Ausbruch über die 145 JPY rücken nun die 150 JPY in den Fokus des Handelsgeschehens. In diesem Bereich liegt das markante Hoch aus dem Oktober des vergangenen Jahres. Damals setzte mit Erreichen der 150 JPY eine knackige Korrektur ein. […]“.



Der US-Dollar setzte in der Folgezeit seinen Weg – erwartungsgemäß – in Richtung 150 JPY fort. Mittlerweile übt er enormen Druck auf diesen wichtigen Widerstandsbereich aus. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang dem US-Dollar jedoch noch kein nachhaltiger Ausbruch. Dieses Zögern mahnt zur Vorsicht…

Ein Ausbruch über die 150 JPY und damit einhergehend die Installierung eines neuen Kaufsignals scheinen ausgemachte Sache zu sein, denn der US-Dollar hat das Momentum eindeutig auf seiner Seite.

Die Relevanz der Zone um 150 JPY ist jedoch hoch. Vor einem Jahr – im Oktober 2022 – schien eine Ausdehnung der damaligen Aufwärtsbewegung über die 150 JPY hinweg ebenfalls „ausgemachte Sache“ zu sein. Was kam, ist bekannt. Der US-Dollar kippte zügig in ein veritables Korrekturszenario.

Im Gegensatz zur Situation von vor einem Jahr hält sich der US-Dollar bereits länger in unmittelbarer Nähe zur Marke von 150 JPY auf (sh. Oberen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis). Dennoch bleibt es dabei: Solange der US-Dollar die Tür nicht weit genug aufstößt, um hindurch zu gehen, ist Zurückhaltung angebracht.

Kurzum. Der US-Dollar könnte zwar jederzeit deutlich über die 150 JPY vorstoßen. Mit Blick auf die zurückliegende Rally können vorgelagerten Konsolidierungs- und Korrekturbewegungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann sollten sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 145 JPY abspielen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Wichtige Impulse sind unter anderem am kommenden Mittwoch (01. November) durch die Leitzinsentscheidung der Fed zu erwarten.