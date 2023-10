Interview mit Denis Muric: Was ist Bitonite?

Kryptowährungen haben in den letzten 10 Jahren für ordentlich Furore gesorgt. Die Kurskapriolen von Bitcoin und Co. sind für viele neue Millionäre aber auch hohe Verluste verantwortlich. Doch mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie sind immer mehr Coins und auch Anwendungen aus dem „Kryptoverse“ entstanden. Eine davon ist die in diesem Jahr neu gestartete Plattform Bitonite. Wir haben mit dem CSO & Co-Founder Denis Muric gesprochen und uns gemeinsam Bitonite etwas genauer angeschaut.

Guten Tag Herr Muric. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Sie haben mit Bitonite im April 2023 einen fulminanten Start hingelegt. Doch was ist Bitonite genau?

CSO & Co-Founder Denis Muric: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. In der Tat sind wir im April 2023 mit unserer Copytrading Plattform Bitonite gestartet und konnten bislang über 6.000 neue Nutzer begrüßen. Aus meiner Sicht ein vielversprechender Start, der das Potenzial in diesem Bereich zeigt.

Bitonite ist im Kern eine Copytrading-Plattform für Kryptoinvestoren, die jedoch durch einige Besonderheiten hervorsticht. Als Copytrading-Plattform ermöglicht sie es den Teilnehmern, den Handlungen erfolgreicher Experten zu folgen. Darüber hinaus setzen wir mit unserem Ökosystem zukünftig auf volle Dezentralisierung: Bei Veröffentlichung dieses Interviews befinden wir uns noch in Ausarbeitung der dezentralen Version von Bitonite. Unsere Vision: Durch die geplante Dezentralisierung haben Investoren die volle Kontrolle über die Vorgänge und beseitigen somit die Notwendigkeit von Drittparteien.

Abbildung 1: Krypto-Investments erfreuen sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Mit der neuen Copy-Trading-Plattform Bitonite sollen noch mehr potenzielle Anleger für den Markt begeistert werden. Bildquelle: @ Bitonite

Funktioniert das Copytrading genauso wie bei bekannten Copytrading-Plattformen für Aktien?

CSO & Co-Founder Denis Muric: Ja, die Funktionsweise ist sehr ähnlich. Wer in Kryptowährungen investieren möchte, kann sich bei uns die erfolgreichsten Trader anschauen und diesen folgen. So profitieren auch eher unerfahrene Anleger von den Anlageentscheidungen der Experten, die dafür wiederum über die Plattform kompensiert werden. So entsteht ein funktionierendes Ökosystem in der Kryptolandschaft.