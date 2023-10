Arista Networks auf dem Vormarsch: Gefüttert von Microsoft und Meta!

Als Rivalen von Branchenikonen wie Cisco und Juniper positioniert, hat Arista laut Ayer den Anspruch, Technologien mit "niedriger Latenz, hoher Bandbreite und hoher Leistung" zu entwickeln. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor sei, dass über 40 Prozent von Aristas Umsatz von Giganten wie Microsoft und Meta stammt. Dies könnte bei einigen Investoren Besorgnis hervorrufen, doch Ayer betont:

Arista ist in diese Unternehmen eingebettet. Sie gestalten die Netzwerkroadmaps dieser Unternehmen aktiv mit.

Aktuelle Analystenbewertungen zeigen für Arista ein überwiegend positives Bild: 17 von 27 Analysten bewerten laut MarketScreener-Daten die Aktie mit "Kaufen" oder "Aufstocken", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 200,64 US-Dollar. Das entspricht einem potentiellen Wachstum von etwa 18 Prozent.

Ayers Überzeugung in Arista liegt in seiner "kundenorientierten Kultur" begründet, in der Netzwerkspezialisten als ausgebildete Software-Ingenieure tätig seien: "Aristas größtes Unterscheidungsmerkmal ist dieses hochqualifizierte Talent", sagt er.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion