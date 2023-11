In Prag schloss der PX -Index mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 1370,80 Punkte. Allgemein gab es unter den meisten PX-Werten nur relativ wenig Bewegung. Bei hohem Volumen gewannen Aktien des Stromversorgers CEZ 1,7 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die am Mittwoch geöffneten osteuropäischen Börsen in Prag und Moskau haben mit Gewinnen geschlossen. In Warschau und Budapest wurde wegen Feiertagen nicht gehandelt.

