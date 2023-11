McDonald's mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal - Aktie steigt um 2,8%

Der Fastfood-Konzern McDonald's hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung verzeichnet. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 8,8 Prozent, während Analysten nur mit einem Anstieg von 7,8 Prozent gerechnet hatten. Dieser Erfolg ist vor allem auf gestiegene Preise in den Restaurants und erfolgreiche Werbekampagnen zurückzuführen. Auch der Lieferservice erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die internationalen Umsätze in den eigenen Restaurants des Unternehmens stiegen um 8,3 Prozent, was etwas langsamer als erwartet war, aber dennoch robuste Ergebnisse lieferte. Die McDonald's-Aktie stieg nach Bekanntgabe der Zahlen um 2,8 Prozent, gab jedoch zum Börsenstart einen Großteil der Gewinne wieder ab.Das Unternehmen hatte jedoch bereits vor Monaten vor der ansteigenden Inflation gewarnt, die das Umsatzwachstum verlangsamen könnte. Tatsächlich verzeichnete McDonald's im dritten Quartal das bislang schwächste Wachstum in diesem Jahr. Das Management hatte auch vor steigenden Zinsen gewarnt, die zu einer möglichen Abschwächung der Entwicklung führen könnten. Dennoch konnte das Unternehmen einen Nettogewinn von rund 2,3 Milliarden Dollar verzeichnen, im Vergleich zu knapp 2 Milliarden im Vorjahr. Restrukturierungskosten bremsten den Gewinnanstieg etwas, aber das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 3,19 Dollar um 19 Prozent über den Markterwartungen.Insgesamt bleibt das Unternehmen zuversichtlich für die Zukunft und die strategische Ausrichtung. CEO Chris Kempczinski erklärte, dass das makroökonomische Umfeld sich im Einklang mit den Erwartungen für dieses Jahr entwickelt. McDonald's plant weiterhin, in den kommenden Jahren in den Ausbau des Lieferservices und die Modernisierung der Restaurants zu investieren.Die höheren Preise für Produkte wie den BigMac haben im dritten Quartal zu einem deutlichen Umsatzwachstum bei McDonald's geführt. Allerdings bremst die Inflation das Wachstum und die Zahl der Kunden ging erstmals in diesem Jahr zurück. Trotzdem konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen und einen Gewinnsprung verzeichnen. Die Aktie stieg nach Bekanntgabe der Zahlen, gab jedoch zum Börsenstart einen Teil der Gewinne wieder ab. McDonald's bleibt zuversichtlich für die Zukunft und plant weiterhin Investitionen in den Ausbau des Lieferservices und die Modernisierung der Restaurants.

Die McDonald's Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 262,0EUR gehandelt.