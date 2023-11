Der Investor wurde auch gefragt, ob die Autoindustrie und Elektrofahrzeuge aufgrund von "Disruption" investitionsfähiger seien. "Vielleicht für ein oder zwei Elektroautohersteller, die wirklich gut darin sind, aber sicherlich für niemanden sonst. Es ist zu schwierig", so Munger. Munger lobte in der Vergangenheit bereits den chinesischen Elektroautohersteller BYD, als "ein Wunder, aber dieser Typ arbeitet 70 Stunden pro Woche und hat einen sehr hohen IQ. Er kann Dinge tun, die man nicht tun kann, er kann sich ein Autoteil von jemand anderem ansehen und herausfinden, wie man das Ding herstellen kann. Das kannst du nicht." Wahrscheinlich bezieht sich die Aussage auf BYD-Chef Wang Chuanfu.

Munger sprach außerdem über seine Abneigung gegen so genannte "Style-Unternehmen" wie Nike, obwohl er Luxushersteller wie Hermès lobt: "Ich nehme an, wenn Sie mir Hermès zu einem günstigen Preis anbieten, würde ich es kaufen. Was diese Art von Unternehmen so langlebig macht, ist, dass sie eine Marke haben, der die Leute so sehr vertrauen."

Berkshires Investition in fünf japanische Handelsunternehmen bezeichnet Munger als "einen klaren Fall". Wenn man so klug wie Warren Buffett sei, komme man vielleicht zwei- oder dreimal im Jahrhundert auf eine solche Idee, lobt Munger. Zwar sei es schwierig gewesen, Anteile an diesen Unternehmen zu erwerben, und Berkshire musste "sehr geduldig sein und sich Stück für Stück einkaufen. Es hat ewig gedauert, bis wir zehn Milliarden US-Dollar an Investitionen hatten, aber es war, als ob Gott eine Truhe öffnete und Geld hineinschüttete. Es war furchtbar einfaches Geld."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion