Sibanye-Stillwater übernimmt früher als erwartet das volle Eigentum an Kroondal und verdoppelt damit die Lebensdauer der Mine

Johannesburg, 1. November 2023 : Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ...) freut sich bekannt zu geben, dass die am 31. Januar 2022 angekündigte Transaktion zwischen Rustenburg Platinum Mines Limited (RPM), einer Tochtergesellschaft von Anglo American Platinum Limited (AAP), und Sibanye-Stillwaters Tochtergesellschaft Sibanye Rustenburg Platinum Mines Limited (Rustenburg-Betrieb) wurde vorgezogen, was dazu führt, dass der Rustenburg-Betrieb den 50%igen Anteil von RPM am Kroondal Pool and Share Agreement (Kroondal PSA) erwirbt und die Gruppe mit Wirkung vom 1. November 2023 das vollständige Eigentum am kostengünstigen, mechanisierten Kroondal-Betrieb übernimmt ("die Verkaufstransaktion").

Die Verkaufstransaktion wurde durchgeführt, nachdem alle aufschiebenden Bedingungen erfüllt wurden:

Erhalt der Genehmigung durch die Wettbewerbskommission (ohne Bedingungen); Erhalt der Zustimmung gemäß Abschnitt 11 des Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002, zur Übertragung der Schürfrechte, die derzeit von RPM gehalten werden, auf den Betrieb von Sibanye-Stillwater in Rustenburg.

Die Parteien sind ferner übereingekommen, auf die letzte aufschiebende Bedingung für die Lieferung von 1.350.000 4Eoz durch den Kroondal-Betrieb an RPM zu verzichten, vorbehaltlich der folgenden überarbeiteten Bedingungen:

- Der Betrieb in Rustenburg wird RPM eine aufgeschobene Gegenleistung (Aufgeschobene Gegenleistung) zahlen, die ab dem 1. November 2023 berechnet wird, bis die vollen 1.350.000 4Eoz geliefert worden sind, was voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 der Fall sein wird (der aufgeschobene Zeitraum)

- Die aufgeschobene Gegenleistung wird als ein Betrag berechnet, der einem bestimmten Prozentsatz entspricht (dieser Prozentsatz basiert auf dem 4E Rand PGM-Korbpreis, der während des Zeitraums der aufgeschobenen Gegenleistung erzielt wird, der bei den derzeitigen Rohstoffpreisen auf 40 % geschätzt wird), und der dem kumulativen Vorsteuer-Cashflow des Kroondal-Betriebs entspricht, der während des aufgeschobenen Zeitraums erwirtschaftet wird (der kumulative Vorsteuer-Cashflow basiert auf der früheren Praxis der PSAs).