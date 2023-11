Die Aktienmärkte in Eurphorie: man geht nach der gestrigen Fed-Sitzung davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht mehr anheben wird und feiert eine Party - und das obwohl die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Schritt der Fed ohnehin gering war und Powell einen weiteren Schritt gestern explizit nicht ausgeschlossen hat. Vor allem aber hat Powell klar gemacht, dass die Fed nicht einmal daran denke, die Zinsen zu senken. Die heutige Bewegung der US-Aktienmärkte ist auch ein Short Squeeze vor den nachbörslichen Zahlen von Apple und den US-Arbeismarktdaten morgen. Ist das jetzt der neue Bullenmarkt - oder doch wieder nur eine Bärenmarktrally? Die Bullen argumentieren: die US-Notenbank "hat fertig" und glauben an die positive Saisonalität. Wird es so kommen, wie alle glauben? Morgen sollte man einen Blick auf die geopolitischen Risiken haben mit einem möglichen Kriegseintritt der Hisbollah..

Hinweise aus Video:

1. Immobilienkrise beginnt gerade erst – Blick auf das große Ganze

2. Apple-Quartalszahlen heute Abend – die Vorschau

3. Der Logik-Fehler von Fed-Chef Powell und die Folgen für Inflation

Das Video "Aktienmärkte: Die Euphorie nach der Fed: Der neue Bullenmarkt?" sehen Sie hier..