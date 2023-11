Ein Konträr-Indikator der Bank of America (BofA), der die von Wall-Street-Strategen empfohlene Allokation in Aktien zusammenfasst, nähert sich der Kaufempfehlung. Der aktuelle Stand des Indikators impliziert eine Kursrendite von 15,5 Prozent für den S&P 500 Index in den nächsten zwölf Monaten, so die BofA-Strategen unter der Leitung von Savita Subramanian.

Der "Sell-Side-Indikator" (SSI) der Bank fiel im Oktober so stark wie seit einem Jahr nicht mehr und nähert sich einem Niveau, das ein extremes Ausmaß an Baisse anzeigt, was für Aktien positiv sei, wie die Analyse der Gruppe zeigt.