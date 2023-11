Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Southern Cross Gold vermeldet sensationelle Goldabschnitte

Mawson Gold gab vor wenigen Tagen das bisher beste Bohrloch auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, bekannt. Es handelt sich dabei um einen spektakulär breiten und hochgradigen Abschnitt mit einer Gold-Antimon-Mineralisierung von 331,5 Metern @ 6,8 g/t Gold. Bohrloch SDDSC082 enthält die höchsten Gehalte (bis zu 4.190 g/t Gold) und beinhaltet drei der fünf besten Einzelabschnitte bei Sunday Creek: 13,1 Meter @ 91,7 g/t Gold, 68,5 Meter @ 4,8 g/t Gold und 5,0 Meter @ 60,9 g/t Gold. Sieben untersuchte Abschnitte weisen >100 g/t Gold auf, 20 untersuchte Abschnitte weisen >15 bis 100 g/t Gold auf und sieben Abschnitte weisen >5% Antimon auf (bis zu 24,3%). Sunday Creek befindet sich zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold, einem an der ASX notierten Unternehmen, das zu 51 % im Besitz von Mawson Gold ist.

News: SXG bohrt bestes Bohrloch mit 331 m und 6,8 g/t Gold und durchschneidet 18 hochgradige Adern und 200 m neigungsabhängige Erweiterung der zuvor gemeldeten Ergebnisse

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten Uranium Energy und MAG Silver eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus Roth Capital Partners veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Uranium Energy. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,75 US$ aus.

Research-Report: Roth MKM gibt Kaufempfehlung für Uranium Energy Corp. mit Kursziel 6,75 USD

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte einen Research-Report zu MAG Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 19,50 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für MAG Silver und Kursziel 19,50 USD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Discovery Silver mit positiven Metallurgie-Ergebnissen

Discovery Silver vermeldete jüngst die Ergebnisse des metallurgischen Testprogramms seiner Machbarkeitsstudie auf seinem Projekt Cordero. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Testarbeiten zählten dabei eine erhöhte Silberausbringung von bis zu 7 % in das Edelmetallkonzentrat, wenn höhere Erzgehalte erhalten werden, eine signifikante Verringerung des Reagenzienverbrauchs bei gleichzeitiger Verbesserung der metallurgischen Leistung gegenüber der vorläufigen Machbarkeitsstudie sowie hervorragende metallurgische Ergebnisse bei einer Oxid-Sulfid-Mischung von bis zu 15 % Oxiden.

News: Discovery meldet optimierte Ergebnisse aus dem metallurgischen Testprogramm seiner Machbarkeitsstudie

First Tin gibt Update zur Machbarkeitsstudie

First Tin gab vor kurzem ein Update zu seiner endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") für sein Taronga-Zinnprojekt in Australien. Die DFS ist nun weit fortgeschritten und soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Die Lagerstätte eignet sich für kostengünstige Abbau- und Aufbereitungstechniken. Die Ressource ist deutlich größer als von früheren Arbeitern geschätzt, was auf eine Kombination aus einem niedrigeren Cut-off-Gehalt (basierend auf niedrigeren Abbau- und Verarbeitungskosten) und einer neu identifizierten Mineralisierung im Südwesten zurückzuführen ist. Infolgedessen wurde für die DFS ein höherer Durchsatz von 5 Millionen Tonnen pro Jahr beschlossen, was zu Skaleneffekten führt.

News: First Tin Plc veröffentlicht positives Taronga DFS Update

Gama Explorations stößt auf weitere Nickel- und Kupfermineralisierung

Gama Explorations vermeldete jüngst eine weitere Entdeckung einer Nickel- und Kupfermineralisierung, die im Zielgebiet St. Catherines im Südwesten des zu 100 % unternehmenseigenen, 625 km2 großen Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekts Tyee gemacht wurde. Kupfer- und Nickelvorkommen wurden dabei auf 5 geophysikalischen Anomalien in einem 4,5 km mal 2 km großen Gebiet gefunden. In einer Probe wurden Interkumulus-Sulfidtexturen erkannt, die auf primäre magmatische Sulfide in dem Mineralsystem hinweisen, das die Ausdehnung des Zielgebiets St. Catherines abdeckt. Die Gruppe geophysikalischer Anomalien, wobei Nickel und Kupfer an fünf Zielen bestätigt wurden, bietet das Entdeckungspotenzial für die Planung einer Bohrkampagne. Gesteinsproben aus den Vorkommen wurden an Bureau Veritas geschickt, um vollständige Elementanalysen durchzuführen, einschließlich für Nickel, Kupfer, Kobalt, Elemente aus der Platingruppe, Silber und Gold.

News: Gama entdeckt weitere Nickel- und Kupfermineralisierung auf dem Projekt Tyee, Quebec

Gold Terra Resource erweitert goldhaltige Mineralisierung

Gold Terra Resource teilte kürzlich mit, dass das Bohrloch GTCM23-055 erfolgreich über 60 Meter des goldhaltigen Campbell Shear in einer Bohrlochtiefe von 2.075 bis 2.135 Metern durchteuft hat. Das Bohrloch wurde in einer endgültigen Bohrtiefe von 2.228 Metern von der Oberfläche aus stillgelegt. Das Bohrloch wurde konzipiert, um eine Goldmineralisierung unterhalb der Untertageanlagen der Mine Con auf dem Grundstück Con Mine Option (CMO) zu erproben.

News: Gold Terra erweitert die goldhaltige Campbell-Scherung mit einem 30-Meter-Abschnitt 200 Meter unterhalb der Lagerstätte Con auf dem Con Mine Option Property

IsoEnergy gibt Update

IsoEnergy gab kürzlich ein Update über die Ergebnisse der Explorationsarbeiten im Sommer 2023 auf seinen Urangrundstücken im östlichen Athabasca Basin bekannt. Auf den Projekten Larocque East, Hawk und Ranger wurden in 11 Bohrlöchern 270 Meter bebohrt. Die Mineralisierung wurde am westlichen Ende der Hurricane-Lagerstätte bei Larocque East durchteuft und aussichtsreiche Abschnitte mit starken strukturellen Unterbrechungen, Tonalteration und Entsalzung wurden auf leitfähigen Korridoren mit beträchtlicher, noch nicht getesteter Streichlänge bei Hawk und Ranger durchteuft. Eine vom Hubschrauber aus durchgeführte Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM™ Plus)-Untersuchung auf dem East Rim-Projekt am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens definierte einen starken Leitfähigkeitstrend, der als aussichtsreiches graphitisches Grundgestein interpretiert wird. Auch bei den Projekten Trident, Collins Bay Extension und Evergreen wurden geophysikalische Vermessungen aus der Luft durchgeführt, um eine Pipeline mit hochwertigen Bohrzielen weiter zu entwickeln.

News: IsoEnergy meldet aktuelle Informationen zur Sommerexploration und Unternehmensupdate

Karora Resources kauft eigene Aktien zurück

Karora Resources gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen von der Toronto Stock Exchange die Genehmigung erhalten hat, sein normales Rückkaufangebot zu erneuern, um bis zu 8.886.939 seiner emittierten und ausstehenden Stammaktien zu erwerben. Die Käufe im Rahmen des Angebots können am 1. November 2023 beginnen. Das Angebot läuft spätestens am 31. Oktober 2024 aus. Alle vom Unternehmen aufgekauften Stammaktien werden annulliert. Zum 25. Oktober 2023 waren 177.738.780 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Die 8.886.939 Stammaktien, die im Rahmen des Angebots zurückgekauft werden können, entsprechen 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien. Etwaige Käufe im Rahmen des Angebots würden neben anderen Faktoren die Überzeugung des Unternehmens widerspiegeln, dass seine Stammaktien mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem zugrunde liegenden Wert gehandelt werden.

News: Karora Resources erneuert normales Rückkaufangebot

MAG Silver vermeldet Quartalsförderzahlen

MAG Silver vermeldete vor wenigen Tagen die Produktion von Juanicipio für das dritte Quartal zum 30. September 2023. Während Juanicipio seinen Betrieb hochfuhr und seine volle Kapazität erreichte, verringerte sich die Abhängigkeit von den nahegelegenen Werken Fresnillo und Saucito (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) zunehmend. Sowohl im August als auch im September wurden diese Werke nicht mit Material beliefert. Diese Umstellung wirkte sich direkt auf die gesamte Vermahlung und folglich auf die Gesamtproduktion des Quartals aus. Positiv zu vermerken ist, dass dies teilweise durch höherwertiges Material und die fortgesetzten Bemühungen zur Optimierung der Anlage Juanicipio, die ihre volle Kapazität erreicht hat, ausgeglichen wurde. Wie der Projektbetreiber Fresnillo an MAG berichtete, wurden in den Anlagen Juanicipio und Saucito insgesamt 322.249 Tonnen mineralisiertes Material verarbeitet. Der durchschnittliche Silberhauptgehalt für das Quartal betrug 523 Gramm pro Tonne. Vorläufige Produktionsschätzungen für das Quartal, vor etwaigen Anpassungen aufgrund von Abnahmeverträgen, beliefen sich auf insgesamt 4,8 Millionen Unzen Silber und 9.444 Unzen Gold.

News: MAG meldet Produktion aus Juanicipio im dritten Quartal 2023

Millennial Potash bestätigt hochkarätige Kali-Horizonte

Millennial Potash konnte kürzlich bekanntgeben, dass es die Analyseergebnisse für das Wiederholungsprobenprogramm des Bohrlochs BA-003 auf seinem Kaliprojekt Banio erhalten hat. Die Ergebnisse bestätigen, dass BA-003 die Evaporit-Zyklen V, VI, VII und VIII durchschnitten hat, die 17 Carnallitit-Flöze, einschließlich bis zu 28,61 Meter mit 58,9 % Carnallit (15,8 % KCl), und 4 Sylvinit-Flöze enthalten. Die Interpretation der Daten bestätigt frühere Werte, die vom vorherigen Betreiber gemeldet wurden, was darauf hindeutet, dass die historischen Daten für die künftige Evaluierung des Kalipotenzials des Kaliprojekts Banio geeignet sind.

News: Ergebnisse des Wiederholungsbohrprogramms für BA-003 bestätigen weitere umfangreiche robuste Kali-Horizonte mit 28,6 m und 58,9 % Carnallit

OceanaGold gibt Unternehmensupdate

OceanaGold gab jüngst ein Unternehmensupdate heraus. Es wurde immer erwartet, dass das dritte Quartal das niedrigste Produktionsquartal im Jahr 2023 sein würde, obwohl es durch vereinzelte Herausforderungen in der letzten Phase der Grube Mill Zone bei Haile weiter beeinträchtigt wurde. Die starke Leistung bei Didipio und Macraes hält das Unternehmen jedoch auf Kurs, um das untere Ende der konsolidierten Produktionsprognose für das gesamte Jahr zu erreichen. In diesem Quartal hat man eine Reihe interessanter Meilensteine erreicht: In Haile wurde die millionste Unze produziert, das erste Erz aus der Haile-Untertagegrube wurde abgebaut, die Kugelmühle in Macraes wurde umfassend repariert und wieder voll in Betrieb genommen, und in Didipio und Haile wurden einige interessante Explorationsergebnisse veröffentlicht. Die Gesellschaft konzentriert sich nun weiterhin darauf, die konsolidierte Produktionsprognose für das Gesamtjahr im letzten Quartal des Jahres sicher und verantwortungsbewusst zu erfüllen und die Grundlage für ein starkes Jahr 2024 und darüber hinaus zu legen.

News: OceanaGold meldet Betriebs- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023

Tudor Gold veröffentlicht erneut Weltklasse-Bohrergebnisse

Tudor Gold veröffentlichte vor kurzer Zeit die dritte Reihe von Bohrergebnissen für das Explorationsprogramm 2023 auf Treaty Creek im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 55 Meter mit 3,35 g/t AuEQ innerhalb von 255 Metern mit 1,18 g/t AuEQ in der Lagerstätte Goldstorm. Das Unternehmen hat das Bohrprogramm 2023 mit insgesamt 31.904 gebohrten Metern in Gebieten, die die Lagerstätte Goldstorm und die Zone Perfectstorm umfassen, sicher und erfolgreich abgeschlossen. Die gemeldeten Untersuchungsergebnisse stammen aus sieben Bohrlöchern, die das nordöstliche Gebiet der Goldstorm-Lagerstätte anpeilten.

News: Tudor Gold Intersections

Victoria Gold vermeldet positive Bohrresultate

Victoria Gold vermeldete jüngst die letzten Analyseergebnisse der Explorationskampagne 2023 auf der Lagerstätte Raven. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 5,83g/t Gold über 31,4 Meter. Raven war der Hauptschwerpunkt der diesjährigen Explorationsbemühungen im Lager Dublin Gulch, wobei über 13.200 Meter Diamantbohrungen durchgeführt wurden, die aus systematischen Fence-Bohrungen östlich der aktuellen Lagerstättengrenzen in Verbindung mit Erkundungsbohrungen rund um die vielversprechende hochgradige Mineralisierung bestanden.

News: Victoria Gold meldet 5,83 g/t Au auf 31,4 Metern in der Raven-Lagerstätte auf dem Dublin Gulch Camp im Yukon

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

