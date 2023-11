Krypto-Investoren blicken mit Spannung in die nahe Zukunft: Sie erwarten, dass die US-Finanzaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bald grünes Licht für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (Spot-Bitcoin-ETF) geben und diese im Jahr 2024 erstmals an den Start gehen könnten. Und ein weiterer Katalysator für einen möglichen Bullenmarkt steht im Jahr 2024 an: Das Bitcoin Halving. Die Belohnung – der sogenannte Reward – den Miner für erfolgreiches Schürfen neuer Kryptos in Form von Bitcoin erhalten, wird dann halbiert. Das passiert ungefähr alle vier Jahre, wenn eine bestimmte Menge neu geschöpfter Bitcoins erreicht ist.

Die ausstehenden Genehmigungen für die beantragten ETF-Fonds haben zuletzt für Unsicherheit, aber auch für Kursflüge gesorgt. Im Oktober knackte der Bitcoin die 35.000 US-Dollar Marke, was zuletzt im Mai 2022 der Fall war. Die weltweit größte Kryptowährung ist insgesamt im Oktober um 28 Prozent gestiegen. Vermögensverwalter wie BlackRock und Fidelity sowie auf Kryptowährungen spezialisierte Unternehmen wie Grayscale haben Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs eingereicht.