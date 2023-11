NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Voestalpine von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 24,20 auf 24,80 Euro angehoben. Nach den Quartalszahlen und der Senkung des Ausblicks seien Chancen und Risiken bei dem Stahlkonzern nun ausgewogener, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit den Hochs im Mai sei die Aktie schwächer gelaufen als der europäische Stahlsektor - nun spiegele der Kurs die mittelfristigen Gewinn- und Schuldenrisiken angemessen wider./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 00:00 / GMT

Die voestalpine Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,40EUR gehandelt.