Jahresendrallye am Aktienmarkt: Hoffnung oder Illusion? Marktexperten uneinig, DAX vor Wendepunkt

Die Hoffnung auf eine Jahresendrallye am Aktienmarkt flammt bei einigen Marktbeobachtern auf, da die Gewinne weiterhin anhalten. Der DAX steht kurz vor dem Xetra-Handelsstart nahe dem Schlusskurs der Vorwoche bei 15.189 Punkten. Marktexperten sind jedoch geteilter Meinung. Thomas Altmann von QC Partners weist darauf hin, dass die Anleger zwischen den geopolitischen Risiken und den positiven Nachrichten von den Notenbanken und dem US-Arbeitsmarkt abwägen müssen. Andreas Hürkamp, Analyst bei der Commerzbank, sieht hingegen Potenzial für eine Fortsetzung der Erholung des DAX in den kommenden Wochen. Claudia Windt, Analystin bei der Helaba, erkennt in der Rückerobung der 15.000-Punkte-Marke möglicherweise den Beginn einer Jahresendrallye, da die niedrige Bewertung des DAX die Investoren anlockt.Am Dienstag wird der DAX voraussichtlich an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt anknüpfen und sich im Konsolidierungsmodus befinden. Der deutsche Leitindex wird vom Broker IG mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 15.107 Punkte taxierte. Die Handelsdaten aus China fielen schwach aus, der Außenhandel schrumpfte im Oktober deutlich. Dies führte zu einem Rückgang der Börsen in China und anderen asiatischen Handelsplätzen. Die australische Notenbank hat zudem den Leitzins angehoben. Insgesamt werden die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch Zinsen an den globalen Märkten derzeit nicht weiter genährt.Die Konsolidierung bei DAX und Nasdaq zum Wochenstart könnte sich fortsetzen. Der Deutsche Aktienindex hat nach der Rally in der vergangenen Woche vorerst eine Atempause eingelegt. Es kommen bereits wieder erste Zweifel an der Absicht der US-Notenbank Fed auf, am Ende des Zinserhöhungszyklus angekommen zu sein. Die Renditen am US-Anleihemarkt steigen wieder an und der US-Dollar wertet auf, was zu fallenden Aktienkursen führt. Die Investoren tun so, als könnten sie das Ende der Zinswende ausrufen, vergessen dabei aber, dass dies nur die Fed selbst kann. Die Schwäche in China und die steigende Arbeitslosigkeit in Australien verstärken die Unsicherheit an den Märkten.Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die jüngsten Kursgewinne nachhaltig sind oder nicht. Die Investoren müssen sich in den kommenden Wochen auf zahlreiche Reden von Vertretern der US-Notenbank einstellen, die ihre Zuversicht auf die Probe stellen werden. Zudem werden die Preisdaten aus China und die Entscheidungen der Notenbanken weltweit die weitere Entwicklung beeinflussen. Es bleibt spannend, ob der DAX den potentiellen Wendepunkt erreicht und ob eine Jahresendrallye einsetzt.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 15.224PKT gehandelt.