Deutsche Bank: Das ist DIE Top-Investition im Jahr 2024

Türkische Lira-Anleihen werden nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank zur Top-Anlage im Jahr 2024 werden. "Es ist noch ein paar Monate zu früh, um strukturell bullisch zu werden", zitiert Bloomberg die Strategen um Christian Wietoska. Und weiter: "Aber wir glauben, dass Anleihen weitere 200-400 Basispunkte nachgeben müssen, um dann aus struktureller Sicht Wert zu bieten."

Die Deutsche Bank schließt sich damit weiteren Marktteilnehmern an, die auf eine Trendwende türkischer Anleihen setzen. In den vergangenen Jahren haben diese aufgrund politischer Instabilität und staatlicher Eingriffe in die Geldpolitik Milliardenabflüsse verzeichnet. Die Prognosen erhielten Ende vergangenen Monats einen weiteren Auftrieb, als die neue türkische Zentralbank die Zinssätze in der fünften Sitzung in Folge auf 35 Prozent anhob. Nach seiner Wiederwahl im Mai hat Präsident Erdoğan sein Wirtschaftsteam neu organisiert, was sich günstig auf den Markt ausgewirkt hat. Der im Juni zum Finanzminister ernannte Mehmet Şimşek und Hafize Gaye Erkan, die neue Leiterin der Zentralbank, haben sich dazu verpflichtet, die türkische Wirtschaft auf einen "vernünftigen" Kurs zu lenken.