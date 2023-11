Die Investition in Freyrs norwegische Gigafabrik Giga Arctic wurde pausiert, und das Unternehmen scheint der US-Produktion den Vorrang zu geben - was "einige der attraktivsten Aspekte der ursprünglichen Freyr-These als 'sauberer' Batteriehersteller eliminiert", so Jonas. Die Qualifizierungsanlage des Unternehmens für die 24M-Technologie erfahre ebenfalls viele Verzögerungen, was zu einer Verschlechterung der Finanzierungsaussichten beigetragen habe, fügte der Analyst hinzu.

"Es kann eine Reihe von Faktoren geben, die letztendlich die Fähigkeit von Freyr bestimmen, neues Kapital für die Inbetriebnahme von Anlagen im Giga-Maßstab zu beschaffen. Unserer Ansicht nach ist der wichtigste davon die Durchführung selbst. Wenn es nicht gelingt, Zellen auf automatisierte Weise herzustellen, könnte es für Freyr schwierig werden, eine Finanzierung zu finden", so der Analyst weiter.

Die Freyr-Aktie hat nach den enttäuschenden Earnings allein in der vergangenen Woche rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Das Finanzdienstleistungsunternehmen BTIG hat bereits am Freitag den Stecker gezogen und die Titel von Buy auf Neutral herabgestuft. "Als Unternehmen, das noch keine Umsätze erzielt, bleiben die kurzfristigen Treiber der Aktie die Projektausführung und die Markteinführung eines kommerziellen Produkts", so die Analysten. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Minus der Aktie auf über 81 Prozent. Laut Marketscreener bieten die Titel ein Kurspotenzial von rund 400 Prozent. Das durchschnittliche Rating lautet Halten.

Die FREYR Battery Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 1,543EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion