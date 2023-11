Q3: Starkes Ersatzteilgeschäft führt zu deutlichem Margensprung

SMT Scharf hat gestern den Q3-Finanzbericht veröffentlicht, der u.a. ein starkes operatives Momentum im Ersatzteil- bzw. Service-Segment offenbart. Für 2023 ist die Guidance u.E. gut erreichbar. Für die Folgejahre positionieren wir uns hingegen vorsichtiger.



Ersatzteilgeschäft profitiert von schwachem Neugeschäft: Im abgelaufenen Quartal verbuchte SMT Scharf Erlöse von 22,4 Mio. Euro (+1,3% yoy). Mit der leichten Umsatzsteigerung konnte der Konzern den bisher schwachen Geschäftsverlauf nach H1 (- 15,4% yoy) durchbrechen (9M: 54,1 Mio. Euro; -9,2% yoy). Ursächlich hierfür war das spürbar gesteigerte Aftersales-Geschäft im Jahresverlauf, bestehend aus Ersatzteilen und Service-Dienstleistungen (9M: 32,3 Mio. Euro; +22,3% yoy). Wie bereits vom Unternehmen kommuniziert konnte hierdurch das deutlich rückläufige Neuanlagengeschäft (21,7 Mio. Euro; -32,6% yoy) teilweise kompensiert werden. So geht der Vorstand davon aus, dass durch die verstärkte Vertriebsintensität einige Maintenance-Aufträge und -Bestellungen von 2024 bereits in dieses Jahr vorgezogen wurden. Auf EBIT-Ebene führte der Ausbau des Aftermarket-Geschäfts in Q3, eingeleitete Effizienzmaßnahmen im Personal- und Beschaffungsbereich sowie vorteilhafte FX-Effekte zu einer EBIT-Marge von 30,2% (Vj.: 14,9%), was 6,8 Mio. Euro entspricht und für 9M die Rückkehr in die operative Gewinnzone bedeutet (9M: 4,0 Mio. Euro; Marge: 7,3%). Die bereinigte 9M-EBIT-Marge in 2022 lag bei 10,3%.

Erholung im chinesischen Markt, Polen wächst dynamisch: Regional schlägt sich diese Entwicklung in einem Umsatzniveau im wichtigsten Absatzmarkt China ungefähr auf Vorjahr nieder (21,5 Mio. Euro; -1,8% yoy; H1: -20,1% yoy). Im zukünftig immer wichtigeren Markt Polen (20% Umsatzanteil in 9M; +86,7% yoy) konnte das Erlösniveau ungefähr verdoppelt werden. Hier hat sich u.E. der Kapazitätsaufbau von polnischen Minenbetreibern im Zusammenhang mit den Kohle-Sanktionen und dem generellen EU-Embargo Russlands auch im Neugeschäft positiv bemerkbar gemacht. Die Aktivitäten in Russland waren aufgrund des Fortbestehens des Russland-Embargos derweil deutlich schwächer als im Vorjahr (-33,1% yoy), ebenso wie die Umsätze in Afrika (-34,2% yoy). Deutschland (+3,4% yoy) und Amerika (+0,0% yoy) lagen in etwa auf dem jeweiligen Vorjahresniveau.



FY-Guidance ergebnisseitig zu konservativ - mittelfristige Erlösentwicklung unter Druck: Für die Erfüllung der jüngst aktualisierten Guidance (Umsatz: 76 Mio. Euro; EBIT: 4,5 Mio. Euro) genügt dem Konzern umsatzseitig eine Performance auf Q3-Niveau. Ergebnisseitig unterstellt die aktualisierte Guidance eine niedrige Marge von 2,3%, die u.E. aufgrund des auch in Q4 vorteilhaften Produktmix zu konservativ ist. Für die Folgejahre gehen wir aufgrund eines anhaltend schwachen Neugeschäftes und abnehmenden Wachstumsraten im Aftermarket-Geschäft eher von niedrigen einstelligen als zuvor mittleren einstelligen jährlichen Top Line-Steigerungen bei unverändertem Margenniveau aus.



Fazit: In Q3 wird das Margenpotenzial der Aftersales-Tätigkeiten deutlich. Dies sowie das jüngst vorgestellte neue Management-Team dürften vorteilhaft für den laufenden Transaktionsprozess wirken. Wir bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel.







