Rund eineinhalb Jahre nach dem Erwerb von sechs Lizenzen rund um die Kernlizenz von Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM; FSE: T23) durch die Barrick-Tochtergesellschaft Bulyanhulu Gold Mine Limited (“Buly“) gibt es systematische Fortschritte bei der Exploration. Mit dem Abschluss der Transaktion im April 2022 hatte sich Buly verpflichtet, innerhalb von vier Jahren 9 Mio. US$ in die Exploration zu stecken. Wie Tembo Gold jetzt mitteilt, belaufen sich die bisherigen Ausgaben von Buly aktuell auf 936.000 US$. Vertragsgemäß wird Buly in den kommenden zweieinhalb Jahren also noch mehr als 8 Mio. US$ investieren müssen. Barrick Gold (NYSE: GOLD) ist seit dem Erwerb der Tembo-Lizenzen zugleich Aktionär von Tembo und hält 5.518.764 Aktien an Tembo Gold.

In den vergangenen Monaten haben großräumige Erkundungskartierungen und geophysikalische Untersuchungen zu einer Aktualisierung des geologischen Modells im Camp-Maßstab geführt. Die Barrick-Geologen haben Ziele entlang struktureller Trends in vorteilhaften Wirtslithologien identifiziert, die für eine Weiterverfolgung priorisiert wurden, berichtet Tembo Gold. Im 4. Quartal 2022 wurden 230 km an Gradient Array Induced Polarization (GAIP) und 18,85 km an Dipole-Dipole Induced Polarization (DPDP) durchgeführt. Diese Arbeiten haben das hochgradige Potenzial des Gebiets bestätigt. Probenahmen von Quarzadern lieferten u.a. Werte von 39,5 g/t Au und 38,7 g/t Au sowie Proben mit niedrigerem Gehalt von 1,5 g/t und <0,4 g/t.

Zu den jüngsten Aktivitäten gehörte ein auf insgesamt 10.000 Meter angelegtes Aircore-Bohrprogramm (50 m Bohrlochintervall entlang von 400 m langen Linien). 57 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1479 m wurden im 3. Quartal 2023 fertiggestellt. Der zeitgerechte Abschluss dieser Bohrungen hängt vom Beginn der Regenzeit im vierten Quartal ab. Ein einzelnes Diamantbohrloch mit einer Länge von 251,50 m wurde in einem Bereich von Interesse niedergebracht, um die geologische Struktur zu bestätigen. Dabei wurden keine signifikanten Ergebnisse erzielt.

Hendrik Meiring, Explorationsmanager von Tembo, kommentierte: „Die vom Explorationsteam von Buly durchgeführten Arbeiten werden zu einem besseren Verständnis des Camp-Scale-Modells führen, mit dem Ziel, die nachgewiesene Goldvorkommen in diesem Gebiet zu erhöhen.“

David Scott, President & CEO von Tembo, sagte: „Wir sind ermutigt zu sehen, dass die Arbeiten auf den Lizenzen, die Tembo an Barrick verkauft hat, sich zu beschleunigen beginnen, wobei etwa 90 % der 9.000.000 US$ noch ausgegeben werden müssen.“

Fazit: Während Tembo Gold seine eigenen Explorationsarbeiten auf der verbliebenen Tembo-Lizenz vorläufig ausgesetzt hat, arbeiten die Barrick-Geologen ihren Explorationsplan auf den umliegenden Lizenzen systematisch ab. Das Tempo und die Intensität dieser Arbeit dürften sich in Zukunft stark beschleunigen. In den kommenden zweieinhalb Jahren muss Buly mehr als 8 Mio. US$ in die Erkundung stecken. Eine Entdeckung durch Buly würde sich für Tembo Gold unmittelbar finanziell auszahlen. Die vereinbarte Maximalzahlung im Best Case liegt bei 45 Mio. US$. Aber auch so dürfte die zusätzliche Arbeit rund um die Tembo-Kernlizenz deren Wert eher erhöhen. Erstens wächst das Verständnis der Mineralisierung und zweitens grenzen einige der interessanten Funde direkt an die Tembo-Lizenz bzw. setzen sich dort fort.

Unterdessen arbeitet Tembo selbst zielstrebig an seiner Transformation vom Explorer zum angehenden Produzenten. Tembo hat vor kurzem die fortgeschrittenen Projekte Imwelo und Dora erworben, die etwa 12 km von AngloGold Ashantis Vorzeige-Goldmine Geita entfernt liegen. Hinzu kommt die strategische Partnerschaft mit der Taifa Group. Taifa ist Tansanias größtes privates Bergbauunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Die Taifa Group will Großaktionär bei Tembo werden und hat, geknüpft an die Meilensteine bei der Akquisition von Imwelo und Dora, insgesamt 11,2 Mio. CAD zugesagt. Die erste Tranche über 3,25 Mio. C$ kam erst vor wenigen Tagen bei Tembo an. Wir bleiben dabei: Geduld wird sich für Tembo-Aktionäre auszahlen.

