Es ist zwar richtig: Viele Anleger stützen sich vor allem auf Wachstumsaktien, weil sie auf ein starkes Wirtschaftswachstum spekulieren, von dem die sogenannten "Growth" Aktien oft mehr profitieren. Anleger, die nicht spekulieren, sondern investieren wollen, sollten mittel- bis langfristig denken, und nicht auf kurzfristige Impulse wetten. Vor allem in schwierigen Märkten, wie wir sie gerade erleben, sind sogenannte "Value" Aktien mit den meist klar höheren Dividenden eine sinnvolle Sache.

Dividendentitel waren schon in Zeiten niedriger Zinsen bei Anlegern sehr gefragt, da sie mit regelmäßigen, attraktiven Dividendenausschüttungen punkten und somit laufende Erträge für Anleger generieren. Aber vor allem in schwierigen Phasen, wie jetzt, wo die die steigenden Zinsen, die Anleihekurse in den Keller getrieben haben, die Inflation hoch ist und die Konjunktur schwächelt, können Dividendenaktien ihre Stärken ausspielen: Durch den Besitz stabiler, Dividenden zahlender Unternehmen können Anleger die hohe Volatilität eindämmen. Mit Dividendenaktien können Anleger ihr Portfolio auf einen soliden Sockel stellen, denn schließlich zahlen in der Regel nur wirtschaftlich robuste, profitable Unternehmen Dividenden. Dividenden-ETFs machen es Privatanlegern besonders einfach und kostengünstig ein breit diversifiziertes Portfolio erstklassiger Dividendenaktien zu besitzen.

Hier eine Auswahl von fünf derzeit interessanten Dividenden-ETFs im Kurzporträt:

Hohe Dividendenrendite:

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN: NL0011683594)

Gesamtkostenquote (TER): 0,38 Prozent p.a.

Dividendenrendite: fünf Prozent

5-Jahres-Rendite (inkl. Dividenden): 54,96 Prozent

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach und bietet Zugang zu 99 Unternehmen aus Industrieländern mit beständigen Dividendenausschüttungen. Die enthaltenen Aktien werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige physische Replikation nach – d.h. der ETF erwirbt alle Indexbestandteile und passt seine Positionen an, wenn sich der Index ändert. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger vierteljährlich ausgeschüttet. Der ETF hat ein Fondsvolumen von 425 Millionen Euro und wurde am 23. Mai 2016 in den Niederlanden aufgelegt.

Auf Basis einer hohen Dividendenrendite (4,67 Prozent) zusammen mit einer soliden fünf-Jahres-Performance von rund 55 Prozent, ist er einer der besten Dividenden-ETFs 2023. Einige ETFs haben höhere Dividendenrendite, von über sechs Prozent, zeigen aber eine schwächere fünf-Jahres-Performance auf.

An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Dividendenrendite:

Anleger sollten nicht nur auf die Dividendenhöhe, sondern auch auf die Dividendenrendite achten. Die Dividendenrendite ist der jährliche Dividendenbetrag geteilt durch den aktuellen Aktienkurs der Aktie. Wenn eine Aktie einen Euro pro Jahr an Dividenden ausschüttet und einen Aktienkurs von 100 Euro hat, beträgt die Dividendenrendite ein Prozent.

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die Leistung von Unternehmen zu bewerten. Diese Kennzahl hilft Investoren dabei, die Höhe der Dividendenausschüttungen eines Unternehmens im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs zu messen. Die Dividendenhöhe allein sagt wenig über die Qualität einer Aktie aus. Eine hohe Dividende kann zwar attraktiv erscheinen, aber wenn die Dividendenrendite niedrig ist, kann dies darauf hinweisen, dass der Aktienkurs des Unternehmens in Zukunft sinken wird. Eine niedrige Dividendenhöhe kann dagegen ein Zeichen für ein Unternehmen sein, das in der Lage ist, in Zukunft zu wachsen und höhere Dividenden auszuschütten.

Günstig und gut:

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (EUR Hedged) (ISIN: IE00BYV1YH46)

Gesamtkostenquote (TER): 0,25 Prozent p.a.

Dividendenrendite: 2,2 Prozent

5-Jahres-Rendite (inkl. Dividenden): 77,39 Prozent

Der ETF bildet den Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged) Index nach und bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen bieten. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige physische Replikation nach – d.h. der ETF erwirbt alle Indexbestandteile. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger vierteljährlich ausgeschüttet. Der ETF hat ein verwaltetes Vermögen von 811 Millionen Euro, er enthält 110 Aktien und wurde 2017 in Irland aufgelegt.

Der Fidelity ETF ist mit einer Rendite (einschl. Dividenden) von gut 77 Prozent hier der Dividenden-ETF mit der besten Performance in den vergangenen fünf Jahren und gleichzeitig auch der kostengünstigste.

Nachhaltig:

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG ETF (ISIN: IE00BKM4H312)

Gesamtkostenquote (TER): 0,35 Prozent

Dividendenrendite: 2,25 Prozent

5-Jahres-Rendite (einschl. Dividenden): 44,18 Prozent

Der nachhaltige ETF von BlackRock bildet die Wertentwicklung des MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduce Caron Target Select Index, der US-Aktien vollständig physisch abbildet, die eine hohe Dividende zahlen und hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erfüllen. Die Ausschüttung der Dividenden erfolgt halbjährlich und erzielt derzeit eine Rendite von 2,25 Prozent. Der ETF verfügt über ein Fondsvermögen von 510 Millionen Euro und wird seit 2014 gehandelt. Im Oktober 2023 steckten 90 Aktien im ETF.

Der ETF kombiniert eine gute fünf-Jahres-Rendite mit einer guten Dividendenrendite und wettbewerbsfähigen Gesamtkosten, und bietet daher eine interessante Möglichkeit sozial verantwortlich in Dividendenaktien anzulegen.

Wiederanlage statt Ausschüttung:

Fidelity US Quality Income ETF Acc (ISIN: IE00BYXVGY31)

Gesamtkostenquote (TER): 0,25 Prozent

Dividendenausschüttung: n/a

5-Jahres-Rendite (inkl. Dividenden): 76,94 Prozent

Dieser ETF folgt dem Fidelity US Quality Income Index, der Qualitätsunternehmen aus den USA enthält, die gute Dividendenrenditen bieten. Er bildet den Index dabei vollständig physisch nach., indem er die Aktien physisch kauft. Der ETF wurde 2014 aufgelegt, er verwaltet ein Vermögen von 247 Millionen Euro und es stecken 112 Titel im Portfolio.

Der ETF zahlt die Dividenden nicht aus, sondern thesauriert seine Erträge, d.h. der Fonds reinvestiert sie automatisch in den Fonds und erhöht dadurch den Wert des Fondsvermögens. Es gibt also keine Dividendenrendite oder Ausschüttungen an die Anleger, dafür aber einen Zinseszinseffekt: Die wieder angelegten Dividenden profitieren von der weiteren Wertentwicklung. Dadurch können Anleger über einen längeren Zeitraum vom Zinseszinseffekt profitieren und Vermögen aufbauen.

Mit einer fünf-Jahresrendite von 76,94 Prozent ist der ETF einer der besten Performer und auch einer der günstigsten ETFs dieser Auswahl.

