Weltweit wurden im dritten Quartal 421,9 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet. Das entspricht einem Rückgang um 0,9 Prozent im Jahresvergleich. Bereinigt um Sonderdividenden und den Effekt des stärkeren US-Dollars ergab sich allerdings ein leichtes Wachstum um 0,3 Prozent. 89 Prozent der Unternehmen erhöhten ihre Dividenden oder hielten sie konstant. Das ergab der jüngst veröffentlichte Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI) zum dritten Quartal 2023, des britischen Investmenthauses Janus Henderson.

"Das Dividendenwachstum der Unternehmen bleibt insgesamt über eine breite Palette von Sektoren und Regionen hinweg stark", betont Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson. Für das gesamte Jahr 2023 erwartet der Vermögenverwalter globale Ausschüttungen in Höhe von 1,63 Billionen US-Dollar, was einem bereinigten globalen Dividendenwachstum von respektablen 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Anders als in Deutschland und weiten Teilen Europas, wo nur einzelne Unternehmen im dritten Quartal des Jahres Ausschüttungen zahlen, sind in vielen Ländern der Welt vierteljährliche Dividendenausschüttungen üblich. Und im asiatisch-pazifischen Raum liegt der saisonale Höhepunkt der Dividendenzahlungen im dritten Quartal. So überrascht es nicht, dass die Liste der Top-20-Dividendenzahler mit der China Construction Bank (Banken), PetroChina (Öl) und China Mobile (Telekommunikation) von Unternehmen aus der Volksrepublik angeführt wird. Wenn es um die 20 spendabelsten Dividendenzahler geht, fällt auf, dass Konzerne der Sektoren Roh- und Grundstoffe und Erdöl stark vertreten sind.

Aber auch Banken und Technologieunternehmen finden sich unter den Großzügigsten. Neben den stark repräsentierten Asia-Pazifik-Unternehmen tummeln sich auch verschiedene US-Konzerne im Reigen der Top-20-Dividendenzahler, darunter die beiden US-Tech-Giganten Microsoft – auf Platz sechs – und Apple sowie der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson, der Mineralölkonzern Exxon Mobil und die Großbank JP Morgan.

Ausreißer überschatten das vielversprechende Wachstum

Obwohl die Ausschüttungen im Bergbau- und Ölsektor sehr groß waren, fielen sie dennoch deutlich geringer als im Vorjahresquartal aus, wie aus der Studie hervorgeht. Allein die Kürzungen der beiden größten Dividendenzahler des Jahres 2022 – des brasilianischen Mineralölkonzerns Petrobras und des Bergbaukonzerns BHP – waren unverhältnismäßig groß. Diese beiden Ausreißer senken die globale Jahreswachstumsrate für 2023 um zwei Prozentpunkte und verzerren damit das vielversprechende Wachstum in den meisten Teilen der Welt erheblich. Ohne die beiden Spielverderber betrug das bereinigte Wachstum 5,3 Prozent.

Andererseits steigerten Unternehmen aus verschiedenen Sektoren ihr Dividendenwachstum im dritten Quartal: Allen voran der Versorgersektor. Der ungewöhnlich große Anstieg des tschechischen Energiekonzerns Cez sorgte dafür, dass Versorger im dritten Quartal das höchste Sektor-Wachstum verzeichneten. In der Regel zeichnen sich Versorger nicht durch starke, sondern durch langsame, stetige Steigerungen aus. Auch der Bankensektor trug wieder bedeutend zum Dividendenwachstum bei.

Banken haben weltweit von den höheren Nettozinsmargen profitiert, die sie durch die stark gestiegenen Zentralbankzinsen erzielen konnten. Zu den anderen Sektoren, die ein starkes Wachstum aufwiesen, gehören u.a. die Automobilhersteller sowie die Getränke- und Freizeitunternehmen, die sich inzwischen von den Auswirkungen der Pandemie erholt haben.

Das Dividendenwachstum in den Sektoren Chemie und Immobilien dagegen war – vor allem im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan – deutlich schwächer. Die chinesischen Dividenden erreichten, dank des starken Anstiegs bei Petrochina, zwar einen neuen Rekord, doch täuschte dieser über die Schwäche der chinesischen Banken und Immobiliengesellschaften hinweg. Die taiwanesischen Ausschüttungen gingen um ein Sechstel zurück und spiegeln die Schwierigkeiten in der Chemie-, Stahl- und Versicherungsbranche wider.

In den USA verlangsamte sich das Dividendenwachstum zwar auf 4,5 Prozent, dennoch erhöhten 98 Prozent der US-Unternehmen ihre Ausschüttungen oder hielten sie konstant. In Europa ist das dritten Quartal in punkto Ausschüttungen eine ruhige Zeit, das Dividendenwachstum blieb dort jedoch sehr stark. In Großbritannien konnte der Anstieg bei Banken, Ölproduzenten und Versorgern die Kürzungen im Bergbausektor ausgleichen.

Global diversifizierte Dividendenportfolios haben natürliche Stabilisatoren

Das Dividendenwachstum der Unternehmen bleibt insgesamt über eine breite Palette von Sektoren und Regionen hinweg stark, mit Ausnahme von rohstoffnahen Sektoren wie Bergbau und Chemie, so das Resumée des Vermögensverwalters Janus Henderson. "Unsere Zahlen zeigen, dass ein global diversifiziertes Dividendenportfolio über natürliche Stabilisatoren verfügt – Sektoren, die sich im Aufschwung befinden, wie Banken und Öl, konnten die Sektoren mit sinkenden Dividenden, wie z.B. Bergbau und Chemie, ausgleichen", stellt Lofthouse fest.

"Außerdem sind Dividenden meist viel weniger volatil als Gewinne – das ist in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit tröstlich". Aufgrund der rückläufigen Sonderdividenden, u.a. wegen geringerer Fusions- und Übernahmeaktivitäten und der jüngsten Stärke des US-Dollars, die auch den Wert, der in anderen Währungen gezahlten Dividenden im vierten Quartal verringern werde, senkt Janus Henderson seine Gesamtprognose für 2023 leicht von 1,64 Billionen US-Dollar auf 1,63 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Dividendenwachstum von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Dies ist kein Grund zur Besorgnis", sagt Lofthouse, "da die Qualität des Dividendenwachstums in diesem Jahr besser war als von uns erwartet. Mehrere Länder, darunter die USA, Frankreich, Kanada, die Schweiz und China, sind auf dem besten Weg, Rekordausschüttungen zu erzielen. Wir heben daher unsere Prognose für das bereinigte Wachstum von fünf Prozent auf 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr an."

Neugierig geworden? Unser kostenloser Newsletter liefert Ihnen jeden Tag fundierte Marktanalysen, strategische Anlagetipps und exklusive Einblicke in die profitabelsten Handelsmöglichkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt am besten gleich anmelden!