Das Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) ist bahnbrechend. Während ein selbstlernender Computer der Firma DeepMind noch vor vier Jahren an einer Rechenaufgabe für Erstklässler scheiterte, schreiben KI-Anwendungen heute Bewerbungen, Abschlussarbeiten, oder werden gezielt in der Medizin, Bildung und Forschung eingesetzt. Gleichzeitig sind Experten sich sicher: Die Technologie steht erst am Anfang. Genau das weckt Kursfantasien bei Anlegern.

Doch nicht nur große und bekannte Softwareunternehmen profitieren vom KI-Trend. Auch kleinere Unternehmen verzeichnen stetes Wachstum. So hat etwa Timothy Horan, Analyst beim Asset Manager Oppenheimer, insbesondere diese drei Aktien im Blick: C3.ai, Cloudflare und DigitalOcean. Alle drei Titel stufte er am gestrigen Dienstag von Perform auf Outperform ein, womit er andeutet, dass die Aktien aus seiner Sicht besser performen werden als der Branchenindex. "Wir glauben, dass sie sich besser entwickeln werden, da sich die Beweise häufen, dass KI neue Einnahmequellen und Produktivitätssteigerungen erschließen kann", schreibt Horan in seiner Research-Note.