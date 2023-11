USD/JPY: Das nächste Puzzleteil zum möglichen Doppeltop

Japans Inflation hat sich im Oktober auf +3,3 % (zum Vorjahresmonat) beschleunigt, von +3,0 % im September. Sie blieb damit knapp hinter den Prognosen von +3,4 % zurück, so dass sich derzeit eine Stabilisierung oberhalb der Marke von 3 % abzeichnet.

Und das ist deutlich mehr als das Ziel von 2 % der japanischen Notenbank (BoJ). Seit nunmehr schon 19 Monaten in Folge wird dieses Ziel übertroffen. Dennoch hält die Zentralbank fast unverändert an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Lediglich kleine Schritte wurden in letzter Zeit unternommen, um eine Abkehr vorzubereiten (siehe dazu auch Börse-Intern vom 31.Oktober: „USD/JPY: Doppeltop bei 152 Yen?“).

Diese Abkehr dürfte nun aber kontinuierlich vorangetrieben werden. Zumal die ING Bank berichtet, dass sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat jüngst um 0,7 % verteuert haben und dies das schnellste Wachstum aller Zeiten gewesen sein soll (außer in Zeiten, in denen indirekte Steuern erhöht wurden).

Dazu beigetragen haben dürfte auch der schwache Yen. Denn wie ich in der Vergangenheit wiederholt berichtet habe, schwächt die Niedrigzinspolitik der japanischen Notenbank die heimische Währung, da diese gegenüber anderen Währungsräumen, in denen die (Leit-)Zinsen teils kräftig gestiegen sind, im Nachteil ist. Kapital wandert in Richtung höherer Zinsen. Niedrigverzinste Devisen werden abgegeben, um höher verzinste Devisen zu erwerben und diese anzulegen.

Der niedrigverzinste Yen verliert also an (Gegen-)Wert, wodurch der Wechselkurseffekt Waren aus dem Ausland für japanische Käufer verteuert. Denn die Importpreise steigen und führen somit zu einem Anstieg der gesamten Inlandspreise. Die Prognose der BoJ sah hingegen vor, dass sich die Inflation bis zum Jahresende verlangsamen würde.

Die Experten der ING gehen daher davon aus, dass die BoJ die Steuerung der Zinskurve bereits im 1. Quartal 2024 aufgeben wird, da sich die japanischen Staatsanleihen offenbar stabilisiert haben. Und im 2. Quartal 2024 könnte dann die erste Zinserhöhung folgen, sofern sich das Lohnwachstum bis dahin weiter beschleunigt.

USD/JPY: Das Hoch bei rund 152 Yen hat gehalten

Diese Erwartung teilen wohl auch weitere Marktteilnehmer. Denn der Yen hat jüngst an Stärke zurückgewonnen, zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar. Beim USD/JPY wurde dabei der kurzfristige Aufwärtstrendkanal gebrochen (siehe roter Pfeil im folgenden Chart).