UET United Electronic Technology AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2023

Die UET United Electronic Technology AG (aconnic) setzt ihr profitables Umsatzwachstum im dritten Quartal 2023 fort. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 71 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Der konsolidierte Umsatz der UET-Gruppe lag bei 52,448 Mio. EUR, nach 30,696 Mio. EUR im Vorjahr. Das vorläufige EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) betrug per Ende September insgesamt 4,466 Mio. EUR, im Vergleich zu -2,315 Mio. EUR im Vorjahr. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 18,098 Mio. EUR, was einem Wachstum von 73 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Das EBIT für das dritte Quartal stieg um 1,324 Mio. EUR auf 0,866 Mio. EUR. Der Auftragsbestand beläuft sich zum 30. September 2023 auf 43,1 Mio. EUR.

Die UET-Gruppe bestätigt ihre Umsatz- und Ertragsziele für das Geschäftsjahr 2023 und hebt das geplante zweistellige Umsatzwachstum von ursprünglich 20 % auf die Bandbreite von 35 bis 40 % an. CEO Werner Neubauer äußerte sich zufrieden mit der Entwicklung und betonte, dass das Ziel des profitablen Wachstums auch im dritten Quartal erreicht wurde.