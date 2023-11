Die Börse ist zu fokussiert auf Zinssenkungen

In der Tat lässt sich ein klarer zeitlicher Zusammenhang feststellen. Ich frage mich allerdings, was an den Aussagen der beiden Fed-Mitglieder nun besonders bullish gewesen sein soll. Denn die Aussage Goolsbees ist lediglich die Feststellung einer offensichtlichen Entwicklung. Und dass der Leitzins gesenkt werden kann, wenn die Inflation weiter zurückgeht, wie es Waller formuliert hat, ist nun auch keine bahnbrechende Erkenntnis.

Fraglich ist zudem, auf welchen Zeitraum er sich konkret bezieht. Das wusste er selbst nicht so genau. Er wollte sich daher nicht auf eine Zeitspanne festlegen. So könnte es zum Beispiel auch im Mai des kommenden Jahres soweit sein. Die Märkte waren aber sowieso schon mehrheitlich davon ausgegangen, dass der Leitzins zu diesem Zeitpunkt erstmals wieder gesenkt wird. Und in einem Jahr soll die Fed Funds Rate, die sich aktuell in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 % bewegt, nur noch bei 4,00 bis 4,25 % liegen, womit der überwiegende Teil der Anleger bereits von 4 Zinssenkungen ausgeht.



(Quelle: cmegroup.com)

Ich habe mir die vorgestrige Rede von Waller durchgelesen, die HIER abrufbar ist. Und diese ist nicht gerade von extrem viel Optimismus geprägt, dass die Arbeit der Fed bereits erledigt ist. Waller sieht zwar, dass die Geldpolitik wie erhofft wirkt, er ist sich aber keineswegs sicher, dass die Inflation das Ziel von 2 % zeitnah erreichen wird.

Positive Nachrichten werden gekauft, schlechte ignoriert

Dennoch stieg laut dem FedWatch-Tool der CME Group die Erwartung des Marktes, dass der Leitzins im Mai 2024 um mindestens 25 Basispunkte gesenkt wird, von rund 50 % vor den Äußerungen der Zentralbanker auf fast 63 %. Und das hat die Renditen am Anleihemarkt weiter nach unten gedrückt und zugleich die Aktienkurse weiter nach oben getrieben. Die negative Korrelation hält also an.