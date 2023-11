Wie im August dieses Jahres angekündigt übernimmt die kanadische Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM) aktuell die Goldprojekte Imwelo und Dora in Tansania, die zusammen über historische Ressourcen von mehr als 800,000 Unzen des Edelmetalls verfügen. Ziel ist es, das Unternehmen zu einem mittelgroßen Goldproduzenten und Goldprojektentwickler aufzubauen. Angesichts dessen, ist es verständlich, dass Tembo nicht nur seine Strategie, sondern auch die Unternehmensdarstellung an diese Entwicklungen anpassen will.

Dazu gehört auch, dass die Gesellschaft, die über eine Finanzierung mit der tansanischen Taifa Group insgesamt 11,52 Mio. CAD an frischem Kapital erhält, sich in Lake Viktoria Gold umbenennen wird. Passend, denn schließlich ist man im Lake Victoria-Grünsteingürtel aktiv, wo man sich neben Wachstum auch Konsolidierung zum Ziel gesetzt hat.

Neues Management für neue Strategie

Angesichts der veränderten Ausrichtung des Unternehmens gibt sich Tembo auch ein neues Management. So übernimmt Gründungsdirektor Marc Cernovitch die Rolle des CEOs, während CFO Simon Benstead auch die Position des Executive Chairman einnehmen wird. Zum COO beruft das Unternehmen Seth Dickinson, der über 30 Jahre Erfahrung im Bergbau, einschließlich Minenmanagement, Contract-Mining, Machbarkeitsstudien und Projektmanagement verfügt. Herr Dickinson war als Projektmanager bereits für die Errichtung mehrerer Minen mitverantwortlich.

Tembos früherer CEO David Scott wird in seiner neuen Rolle als Managing Director Tansania und geologischer Berater von Tembo / Victoria Lake eng mit dem neuen Management-Team zusammenarbeiten. Sein Augenmerk wird dabei insbesondere darauf liegen, neue, potenziell wertsteigernde Chancen für das Unternehmen zu identifizieren und zu bewerten.

Last but not least wird nach Abschluss der Taifa-Transaktion, der für das erste Quartal 2024 erwartet wird, Richard Reynolds zum Tembo / Victoria Lake-Board of Directors stoßen. Herr Reynolds ist CEO von Taifa Mining and Civils, dem größten Bergbauunternehmen in Tansania mit Kunden wie Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Er verfügt über eine breite Basis an Erfahrungen im internationalen Handel und in der Geschäftsentwicklung, die er bei verschiedenen Projekten und Unternehmen vor allem in Ostafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten gesammelt hat. Wir denken, dass ein Mann von diesem Format – und sicherlich auch Beziehungen – für die Gesellschaft in Zukunft ein wertvolles Asset sein wird.

Imwelo-Übernahme kommt voran

Was die Imwelo-Übernahme angeht hat Tembo bereits sowohl die Zustimmung der Aktionäre als auch die erste aus Tranche der Finanzierung mit der Taifa Group, die zu einem Preis von 0,22 CAD pro Aktie erfolgt, erhalten. Ebenfalls eingegangen ist der technische Bericht zu dem Projekt, der auch schon an zur abschließenden Genehmigung bei der TSX Venture Exchange eingereicht wurde. Wie das Unternehmen zudem mitteilte, kommt der Genehmigungsprozess in Tansania gut voran.

Fazit: Die Übernahme des produktionsreifen Imwelo-Projekts mit der Aussicht auf den Aufstieg zum Goldproduzenten mit erheblichem Explorationspotenzial ist im wahrsten Sinn des Wortes transformativ! Damit steigt Tembo von einem Unternehmen mit einem einzelnen, wenn auch sehr vielversprechenden Explorationsprojekt zu einer Gesellschaft auf, der ganz andere Möglichkeiten offenstehen, zum Beispiel bei der Konsolidierung gestrandeter Gold-Assets in Tansania. Insbesondere dank der Finanzierung mit der Taifa Group und deren Besitzer dem tansanischen Tycoon Rostam Aziz natürlich. Wenn die Transaktionen mit Taifa und die Übernahme von Imwelo schließlich abgeschlossen sind, könnte das Unternehmen deshalb bei allen Risiken auf ein ganz neues Level vorstoßen.

