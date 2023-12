Deutsche Bank pendelt um 11,50 Euro

Zuvor hieß es im Insight: "Aktuell zeigt sich der DAX mit einer bullischen Tageskerze direkt am 10er-EMA und deutet weiter steigende Kurse an. Solange das heutige bisherige Tagestief bei 10,90 Euro nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, sind eher weiter anziehende Notierungen bei den Deutsche-Bank-Aktien zu erwarten. Das Kursziel befindet sich weiterhin bei 12,00 Euro. Es bietet sich weiter eine Long-Position an, die unter dem 10,90 Euro abgesichert werden sollte. Bei 11,20 Euro befindet sich ein Widerstand, sollte dieser nach oben durchbrochen werden, wäre ein weiterer Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 11,33 Euro zu erwarten. Darüber wäre die nächste Zielmarke bei 11,50 Euro zu sehen. Der Stopp der Long-Position um 11,00 Euro wird auf Einstand hochgezogen."

Die Aktien der Deutschen Bank zogen heute bis 11,65 Euro an und drehten in der Folge noch unter dem Kursziel bei 12,00 Euro nach unten ab. Die Long-Position sollte verkauft und auf Short gedreht werden. Der Stopp befindet sich über dem Tageshoch.