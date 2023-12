Mit Blick auf 2024 bieten Anleihen derzeit gute Einstiegschancen. Denn nach Ansicht von Anlageexperten haben die Notenbanken den Zinsgipfel erreicht, daher rechnen sie eher mit Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2024. Die Zinswende 2022 hat Anleihen attraktiver gemacht. Erfahren Sie hier, mit welchen ETFs Anleger vom Ende der Zinserhöhungen profitieren können.

Anleihen, allen voran Staatsanleihen gelten als "sichere Häfen", denn sie geben Sicherheit in Rezessionen oder anderen Krisen und Kriegen. Ihre Kurse steigen, wenn Anleger Risiken scheuen und sich vermehrt in sichere Anleihen flüchten. Wenn die Zinsen aber steigen, leiden die Kurse der Anleihen und deren Renditen steigen gegenläufig. Diese inverse Koppelung von Kursen und Renditen ist ein Grundprinzip im Anleihehandel: Wenn die Marktzinsen steigen, fallen die Kurse bestehender Anleihen, um wettbewerbsfähigere Renditen im Vergleich zu neuen Anleihen zu bieten. Umgekehrt steigen die Kurse, wenn die Marktzinsen sinken, was zu niedrigeren Renditen führt.

Hochwertige europäische Staatsanleihen attraktiv

Anlageprofis halten aktuell vor allem Unternehmensanleihen, sowie europäische Staatsanleihen für interessant, da deren Renditen höher ausfallen als die der Bundesanleihen. Während die Rendite der besonders sicheren zehn-jährigen Bundesanleihe bei 2,6 Prozent liegt, erzielen deren Pendants aus Frankreich, Italien, Griechenland oder Spanien Renditen zwischen 3,2 und 4,4 Prozent Rendite. Internationale – außereuropäische – Staatsanleihen winken z.T. mit noch höheren Renditen als europäische Papiere, aber Anleger investieren mit ihnen in andere Währungsräume und gehen damit auch ein Währungsrisiko ein. Das heißt es besteht die Gefahr, dass ungünstige Währungsentwicklungen die Renditen schmälern. Experten sehen sowieso keine Notwendigkeit dieses Risiko einzugehen, da es derzeit attraktive Alternativen gibt.

Solide Unternehmen bieten hohe Renditen

"Unternehmensanleihen bieten derzeit wieder vier Prozent und mit der Aussicht auf rückläufige Zinsen im kommenden Jahr können Anleger auch wieder auf etwas längere Laufzeiten setzen, da diese den größeren Hebel für Kursgewinne bieten", erläutert Franz Kaim von der Kidron Vermögensverwaltung GmbH in Stuttgart. Unternehmensanleihen bieten noch höheren Renditen als Staatspapiere, da deren Ausfallrisiko höher ist. Doch halten Anlagestrategen das Risiko bei Unternehmenspapieren mit guter bis sehr guter Bonität, bei sogenannten Investment-Grade-Bonds, für durchaus "überschaubar". Allerdings sind viele dieser Papiere erst ab Stückelungen von 100.000 Euro handelbar und schlagen somit den meisten Privatanlegern die Tür vor der Nase zu.

Keine Sorge! Anlageexperten raten Privatanlegern ohnehin zu einem Investment in Anleihe-ETFs da sie das Risiko – und auch die Chancen – breit streuen. Zudem bieten sie einfach, transparent und nicht zuletzt zu geringen Gebühren Zugang zu dieser Anlageklasse. Da Anleihen ETFs eine in der Regel risikoarme Art der Geldanlage darstellen, empfehlen Profis Privatanlegern generell, einen Teil ihres Depots für Anleihen-ETFs zu reservieren. Denn der Anleihenanteil kann das Risiko von Aktien-ETFs im Portfolio ausgleichen und somit zur Stabilisierung des Depots beitragen.

Anders als bei klassischen ETFs – Aktien-ETFs – haben Anleihen-ETFs eine feste Laufzeit: Anleger bekommen zum Stichtag der Fälligkeit ihr eingesetztes Kapital zurück. Anleger, die Anleihen bis zum Ablaufdatum halten, müssen sich keine Sorgen wegen zwischenzeitlicher Kursschwankungen machen. Sie bekommen die Rendite, die sie sich zum Zeitpunkt des Kaufs gesichert haben.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen!

Verschiedene Anbieter halten für Anleger eine Palette an ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen bereit. Hier eine kleine Auswahl von ETFs auf Unternehmensanleihen:

Unternehmensanleihen Welt

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN: IE00BF3N7094)

Wertentwicklung fünf Jahre: 10,86 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,50 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 287 Mio. Euro

Auflage: 21. September 2017, Irland

Der ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid High Yield Index nach und bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Sampling, d.h. durch den Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile, nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert, d.h. in den ETF reinvestiert.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN: IE00B66F4759)

Wertentwicklung fünf Jahre: 11,0 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,50 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 5.362 Mio. Euro

Auflage: 3. September 2010, Irland

Der ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid High Yield Index nach und bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Sampling, d.h. durch den Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile, nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (halbjährlich).

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN: LU1109942653)

Wertentwicklung fünf Jahre: 12,08 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,20 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 740 Mio. Euro

Auflage: 8. Januar 2015, Luxemburg

Der ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid High Yield Index nach und bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Sampling, d.h. durch den Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile, nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (jährlich).

Unternehmensanleihen Europa

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (ISIN: IE00B6YX5M31)

Wertentwicklung fünf Jahre: 10,71 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,40 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 242 Mio. Euro

Auflage: 3. Februar 2012, Irland

Der ETF bildet den Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index nach und bietet Zugang zu festverzinslichen endfälligen, vom Emittenten oder Inhaber kündbare vorrangige Anleihen von öffentlichen Emittenten in den Eurobond-Märkten und den inländischen Märkten der Indexteilnehmer. Restlaufzeit: ein-15 Jahre. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Sampling, d.h. durch den Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile, nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (halbjährlich).

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (ISIN: IE00BD8D5G25)

Wertentwicklung 5 Jahre: 9,80 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,50 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 58 Mio. Euro

Auflage: 9. Oktober 2017, Irland

Der ETF bildet den BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield zwei Prozent Constrained Index nach und bietet Zugang zu auf den Euro lautende Unternehmensanleihen aus der Eurozone. Enthaltene Anleihen halten ein Sub-Investment Grade Rating. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Sampling, d.h. durch den Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile, nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert, d.h. in den ETF reinvestiert.

