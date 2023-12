Liebe Leserinnen und Leser,

vom 13.-15. November 2023 fand in Zürich wieder die bedeutende Precious Metals Summit Konferenz statt.

Precious Metals Summit ist die erste unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Wallbridge Mining: Förderung von zwei Goldlagerstätten im Grünsteingürtel - weitere Explorationen im Jahr 2024

Im Interview mit Interim-CEO Brian Penny konnten wir für Sie die neusten Nachrichten aus erster Hand in Erfahrung bringen!

Wallbridge Mining (WKN: 940769) erkundet und entwickelt zwei Goldprojekte im berühmten Greenstone Belt. Für das Vorzeigeprojekt Fenelon wurde dieses Jahr eine attraktive PEA veröffentlicht. Das Unternehmen ist für weitere Explorationen zur Steigerung seiner Ressourcen gut finanziert und hat mit Agnico Eagle und Eric Sprott bekannte Aktionäre an Bord.

Fazit:

Gold schaffte es per Monatsende am 30.11.2023 zum ersten Mal überhaupt über der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US$/Unze zu schließen und ist im Anschluss direkt in Richtung 2.100 US$ weitergezogen.

Damit kehrt nun endlich wieder die so lange erwartete Euphorie in den Bergbausektor zurück!

Das Vorzeigeprojekt von Wallbridge, Fenelon Gold, befindet sich auf dem äußerst aussichtsreichen Grundstück Detour-Fenelon Gold Trend in der Region Nord-Abitibi in Quebec. Eine im Jahr 2023 abgeschlossene Mineralressourcenschätzung bestätigte das Potenzial der zu 100 % unternehmenseigenen Grundstücke Fenelon und Martiniere in Höhe von mehreren Millionen Unzen, die zusammen 3,05 Millionen Unzen an angezeigten Goldressourcen und 2,35 Millionen Unzen an abgeleiteten Goldressourcen umfassen.

Fenelon und Martiniere, die sich innerhalb eines ca. 830 km² großen Explorationslandpakets befinden, haben das Potenzial, zu Minen entwickelt zu werden, und befinden sich in der Nähe der bestehenden Wasserkraft- und Transportinfrastruktur.

Wallbridge hält zusätzlich eine 19,9%ige Beteiligung an den Stammaktien von Archer Exploration Corp. Archer besitzt ein Portfolio von Nickelvorkommen in Ontario und Quebec.

