Nvidia – Der US-Chiphersteller hat in diesem Jahr beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, mit einem Aktienanstieg von fast 230 Prozent. Trotz Bedenken über Exportbeschränkungen nach China und Druck durch die US-Regierung bleibt Nvidia für Karen Kharmandarian von Thematics Asset Management ein Top-Pick. "Jeder mag die Aktie oder spricht über sie, ich denke, sie wird bis 2024 eine attraktive Anlagemöglichkeit bleiben", sagt Kharmandarian.

Snowflake – Im Technologiesektor sieht Kharmandarian gute Aussichten für das Cloud-Computing-Unternehmen Snowflake, das auch von Warren Buffett unterstützt wird. Snowflake lieferte in der vergangenen Woche starke Zahlen ab, woraufhin die Aktie nach oben schoss. Zwei Drittel der 46 auf wallstreetONLINE erfassten Analysten bewerten diese Tech-Aktie mit "Buy".

BE Semiconductor Industries – Rahul Ghosh von T. Rowe Price ist für den Halbleitersektor optimistisch und wählt das niederländische Unternehmen BE Semiconductor als seinen Favoriten. "Die Nachfrage nach Unternehmen wie BE Semiconductor ist sehr stark", sagte Ghosh. Laut FactSet-Daten empfehlen neun von 19 Analysten die Aktie mit "Buy" oder "Overweight".

Danaher – Im Gesundheitssektor setzt Ghosh auf Danaher, einen Biotech- und Life-Science-Ausrüster. Trotz eines kleinen Rückgangs der Aktien seit Jahresbeginn bleibt Ghosh positiv: "Ich denke, man hat eine gute Chance, vor einem möglicherweise starken Zyklus im nächsten Jahr oder so einzusteigen", sagt er. Das mittlere Kursziel liegt laut wO-Daten bei knapp 247 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa zehn Prozent.

Schneider Electric – Steven Glass von Pella Funds hat den französischen Energieversorger Schneider Electric im Visier. "Wir sind sehr optimistisch für die Aktie", sagt Glass. Das Unternehmen biete diverse EV-Ladesysteme an und verfüge über eine starke Verhandlungsposition aufgrund seines breitgefächerten Produktportfolios. Nicht ganz so optimistisch ist der Analystenkonsens. Nur die Hälfte der auf MarketScreener erfassten Schätzungen schließt ein "Buy" oder "Aufstocken" mit ein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion