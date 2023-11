Snowflake, einer der Top-Player in der Softwarebranche, erlebte am Mittwochabend ein wahres Kursfeuerwerk: Die Aktien schossen um 7,6 Prozent in die Höhe, nachdem das Buffett-Investment mit seinen Quartalsergebnissen und der Prognose die Anleger begeisterte.

Auf bereinigter Basis hat Snowflake für das dritte Quartal einen Gewinn von 25 Cent pro Aktie berichtet. Das ist mehr als doppelt so viel wie die elf Cent vom letzten Jahr und deutlich oberhalb der Analysten-Prognosen von 16 Cent.