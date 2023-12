Können westliche Start-Ups die Dominanz Chinas bei Seltenen Erden brechen? Dieser Frage geht Ernest Scheyder in seinem gestrigen Hintergrundartikel für die Nachrichtenagentur Reuters nach. (https://bit.ly/3Rc1siv) Die Dringlichkeit für solche Alternativen wachse, seit Peking Anfang des Jahres beschlossen hat, die Ausfuhr von Germanium, Graphit und anderen Metallen einzuschränken. Dies habe Befürchtungen geweckt, dass Seltene Erden als nächstes an der Reihe sein könnten. Der Autor hat Interviews mit fast zwei Dutzend Branchenberatern, Wissenschaftlern und Führungskräften geführt und kommt zum Schluss, dass die Antwort auf die chinesische Herausforderung in neuartigen Verarbeitungstechnologien liegt. Besonders prominent kommt in dem Beitrag Michael Schrider, Chief Operating Officer von Ucore Rare Metals (TSXV: UCU; FRA: U9UA) zu Wort.

Der bestehende Standard zur Veredelung dieser strategischen Mineralien ist die so genannte Lösungsmittelextraktion. Dabei handelt es sich um einen teuren und schmutzigen Prozess, den China in den letzten 30 Jahren gemeistert hat. MP Materials (MP.N), Lynas Rare Earths (LYC.AX) und andere westliche Unternehmen, die Seltene Erden herstellen, hatten zeitweise Schwierigkeiten, dieses Verfahren einzusetzen, da es technisch kompliziert ist und Bedenken hinsichtlich der Umweltverschmutzung bestehen.

Isabel Barton, Professorin für Bergbau und Geotechnik an der Universität von Arizona bezeichnet den derzeitigen Raffinierungsprozess für Seltene Erden als einen Albtraum. „Wir brauchen neue Methoden.“

Robert Fox, Wissenschaftler am Idaho National Laboratory des US-Energieministeriums ist überzeugt: „Es können Technologien entwickelt werden, die weitaus besser sind als die Lösungsmittelextraktion.“ Sein Labor hat sich letzten Monat bereit erklärt, für das private Unternehmen U.S. Critical Materials, das eine Lagerstätte für Seltene Erden erschließt, neue Raffinationstechniken zu erforschen.

Besonders weit auf dem Weg zur Kommerzialisierung

Auf dem Weg zur Kommerzialisierung einer solchen neuen Extraktionstechnologie besonders weit fortgeschritten ist das 2006 gegründete Unternehmen Ucore Rare Metals. Auf einem ehemaligen US-Luftwaffenstützpunkt in Louisiana will man ab Mitte 2025 Seltene Erden mit einer als RapidSX bekannten Technologie verarbeiten, die nach eigenen Angaben mindestens dreimal so schnell ist wie die Lösungsmittelextraktion, keine gefährlichen chemischen Abfälle produziert und nur ein Drittel des Platzes benötigt.

Michael Schrider, Chief Operating Officer von Ucore gab gegenüber Reuters zu Protokoll: „Unser Ziel ist die Wiederherstellung einer nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden.“

Ucore, das sein Verfahren mit Mitteln des Pentagons getestet hat, führt derzeit Gespräche mit 17 Bergbauunternehmen, um leicht verarbeitete Seltene Erden, die als Konzentrat bezeichnet werden, zu kaufen, sie zum Hafen von New Orleans zu verschiffen und dann per LKW zu einem 80.800 Quadratmeter großen Lagerhaus zu transportieren, das ab Januar mit der RapidSX-Technologie ausgestattet werden soll, heißt es in dem Reuters-Artikel.

Frank Fannon, ein Berater der Mineralienindustrie und ehemaliger stellvertretender US-Außenminister dämpft in dem Reuters Artikel dennoch die Erwartungen. Der Zeithorizont, der für die Entwicklung all dieser neuen Raffinationstechnologien erforderlich sei, werde länger sein als viele erwarten. Wenn man von einer Produktion innerhalb weniger Jahre spreche, gebe man den politischen Entscheidungsträgern ein falsches Gefühl der Sicherheit. Fannon und mehrere US-Politiker haben westliche Regierungen aufgefordert, zentrale Zentren für die Verarbeitung von Seltenen Erden einzurichten, ein Plan, der von Kanada bereits verfolgt wird.

