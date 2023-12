Moody's Investors Service hat den Ausblick für acht führende chinesische Banken von "stabil" auf "negativ" gesenkt, eine Entscheidung, die der vorherigen Herabstufung der Bonitätsbewertung der chinesischen Regierung folgt. Dieser Schritt unterstreicht zunehmende Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität Chinas.

Die Ratingagentur senkte ebenfalls den Ausblick für Hongkong von stabil auf negativ, was die engen Verflechtungen zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland widerspiegelt. Unter den betroffenen Banken befinden sich die vier größten chinesischen Kreditgeber: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, Bank of China und China Construction Bank Corporation (CCBC).