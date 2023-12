Der Aktienkurs des US-Finanzdienstleisters MBIA ist im außerbörslichen Handel um über 61 Prozent hochgeschnellt, nachdem das Unternehmen überraschend eine Sonderdividende angekündigt hat.

Der Vorstand von MBIA habe beschlossen, eine außerordentliche Barausschüttung von acht US-Dollar pro Aktie an die Aktionäre vorzunehmen, die am 18. Dezember als Inhaber eingetragen sind, teilte der weltgrößte Anleiheversicherer am späten Donnerstag mit.