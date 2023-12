TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Anbieter Hensoldt hat bei Anlegern fast eine Viertelmilliarde Euro für die Übernahme des Sicherheitstechnik-Spezialisten ESG eingesammelt. Zwei Tage nach der Ankündigung des Deals wurde das Unternehmen 10,5 Millionen neue Aktien zum Stückpreis von 22,94 Euro los, wie es am Donnerstagabend in Taufkirchen mitteilte. Das entspricht einem Bruttoerlös von 241 Millionen Euro. Den Rest des ESG-Kaufpreises von insgesamt bis zu 730 Millionen Euro will Hensoldt größtenteils mit neuen Krediten über 450 Millionen Euro finanzieren.

Die Hensoldt-Aktie legte am Freitag nach anfänglichen Kursverlusten gegen Mittag um rund vier Prozent auf 24,92 Euro zu und gehörte zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Damit notierte sie auch klar über dem Platzierungspreis der neuen Aktien. Allerdings war der Kurs seit Bekanntwerden der Überlegungen zu der Übernahme und der Kapitalerhöhung Mitte November spürbar gesunken.