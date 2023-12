Im November konnten in den USA 199.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft verzeichnet werden, was die Erwartungen von Ökonomen, die 185.000 neue Stellen prognostiziert hatten, übertraf. Im Vormonat Oktober waren es 150.000 neue Jobs gewesen. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend von 3,9 Prozent auf 3,7 Prozent.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass der DAX sein sechstes aufeinanderfolgendes Wochenplus erreichen wird, womit er seine bisher längste positive Entwicklung in diesem Jahr fortsetzen würde. Seit Ende Oktober hat der DAX etwa 2000 Punkte beziehungsweise mehr als 13 Prozent an Wert gewonnen.

In der aktuellen Handelswoche erreichte der DAX bereits am Dienstag und Mittwoch neue Höchstwerte. In den sechs Wochen davor hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer durchgehend Wochenverluste verbucht. Der DAX wird derzeit jedoch von Marktexperten wie Thomas Altmann als 'überkauft' eingestuft, was bedeutet, dass er in einer sehr kurzen Zeit stark angestiegen ist.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 16.707PKT gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion