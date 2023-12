Francotyp-Postalia: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) um Sondereinflüsse bereinigt den Umsatz um fast 9 Prozent und das EBITDA um 24 Prozent gesteigert. In der Folge nimmt der Analyst das Kursziel leicht zurück, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei in den bereinigten Zahlen allerdings auch ein Erstkonsolidierungseffekt aus den erst seit dem zweiten Quartal 2022 einfließenden Azolver-Gesellschaften. Dabei entwickele sich der Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions (MSO) stabil. Dies gelte ebenso für die Mail Services, während der Geschäftsbereich Digital Business Solutions (DBS) weiter gewachsen sei. Positiv wirke sich im Rahmen der weiteren Umsetzung des Transformationsprogramms die anhaltende Optimierung von Strukturen, Prozessen, Produktentwicklung und Vertrieb aus. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 6,30 Euro (zuvor: 6,40 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.12.2023, 11:30 Uhr)



Die Francotyp-Postalia Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 2,86EUR gehandelt.