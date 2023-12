In Prag sank der Leitindex PX um 0,58 Prozent auf 1397,88 Punkte, wobei die Aktien des Versorgers CEZ Abgaben von kanpp drei Prozent verzeichneten. Für die Titel der Komercni Banka ging es indes um 0,4 Prozent hinauf, bei der Moneta Money Bank belief sich das Plus auf 0,1 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben auch zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Im Fokus steht an diesem Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

