Die Zukunft des Krypto-Tradings: Wie EARN.WORLD den Markt verändert

Krypto-Trading ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Finanzkosmos. Wer sich für hohe Renditen interessiert und nicht risikoavers ist, wird sich sicherlich irgendwann auch einmal mit Kryptowährungen beschäftigen. Doch die Branche galt in der Vergangenheit nicht unbedingt als einsteigerfreundlich.

Der Markt ist auch aufgrund seiner eher dezentralen Struktur eher fragmentiert und spricht vor allem sehr technikaffine Anleger an. Zudem gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Nachrichten über Sicherheitsprobleme, fehlende Transparenz und Hacking. Genau an diesen Punkten setzt EARN.WORLD an. Die Krypto-Trading-Plattform bietet zum einen alle Leistungen aus einer Hand und setzt auf modernste Technik in Verbindung mit hohen Sicherheitsstandards und größtmöglicher Transparenz. Doch was steckt hinter EARN.WORLD und wie können Anleger davon profitieren?

Abbildung 1: Die Performance-Werte aus den letzten Monaten zeigen, dass bei EARN.WORLD solide gearbeitet wurde. Bildquelle: Screenshot von der Plattform.

Was ist EARN.WORLD genau?

EARN.WORLD ist eine Art Komplettlösung für Krypto-Trader, die auf dezentrale Finanzangebote setzen wollen. Die Plattform vereint Zugang zu Trading-Möglichkeiten, aktuelle Handelsdaten und eine sichere sowie benutzerfreundliche Wallet, um Coins entsprechend aufzubewahren. Wer also ins Krypto-Trading einsteigen möchte, findet hier gute Voraussetzungen vor. Die Plattform vereint mittlerweile 5.000 Trades und ein Handelsvolumen von ca. 2 Milliarden US-Dollar auf sich.

Worin liegen die Besonderheiten?

Wer sich EARN.WORLD genauer anschaut, erkennt schnell die Besonderheiten, mit denen die Plattform aus der Masse heraussticht. Die Entwickler scheinen zu wissen, was sie tun. Gerade im Trading-Bereich setzt EARN.WORLD auf die Zusammenarbeit mit echten Branchenexperten, die auf über 8 Jahre Handelserfahrung zurückblicken und dabei beachtliche Gewinne erzielen konnten.

Dazu gehören:

Maximale Sicherheit

Die Entwickler von EARN.WORLD achten auf maximale Sicherheit. Alle Wallet-Optionen sind durch CertiK geprüft. Anleger haben zudem jederzeit die Möglichkeit, Geld einzuzahlen oder sich ihr Guthaben auszahlen zu lassen. Die Kontrolle verbleibt hier also klar bei den Nutzern. Dazu kommt eine rechtssichere Trading-Infrastruktur. Die Handelsdaten werden zudem per Blockchain-Verifizierung auf der Streakk Chain abgesichert.

Es handelt sich also um eine dezentralisierte Plattform, die Sicherheit und Datenschutz entsprechend groß schreibt.

KI-gestützter Handel

Bei EARN.WORLD können Anleger auf Algorithmen bauen, die KI-gestützt die besten Handelsstrategien ermitteln und automatisiert umsetzen. Die KI wurde in letzten 5 Jahren mit über 400 Milliarden Handelsdaten trainiert – zur zusätzlichen Absicherung wird das Ganze trotzdem noch von Trading-Experten überwacht, um Fehlentwicklungen frühzeitig korrigieren zu können. Somit profitieren auch Einsteiger von den Vorteilen. Ferner existiert ein breitgefächertes Instrumentarium an Analyseoptionen, mit denen Profitrader die besten Transaktionen identifizieren können.

Ein Blick auf die Performance der letzten Monate zeigt das Potenzial, dass dieser Ansatz bietet:

August 2023: 8,19%

September 2023: 5,15%

Oktober 2023: 7,08%

November 2023: 7,17%

Auch wenn Daten aus der Vergangenheit keine klare Prognose für zukünftige Entwicklungen darstellen, wird dennoch klar, dass hier solide Arbeit vorliegt und die Algorithmen sinnvoll trainiert wurden.

Hohes Maß an Fairness

Das Angebot enthält an vielen Stellen Hinweise darauf, dass Fairness gegenüber den Nutzern großgeschrieben wird. Dazu gehören:

Keine zusätzlichen Gebühren für Ein- und Auszahlungen

Sofortige Profitanzeige ohne lästige Wartezeiten

Überweisung von Gewinnen an die Wallet ohne Gebühren

Staking ohne Lock-up-Perioden

Echtzeit-Einblick in Handelspositionen und Portfolios

Die ausführlichen monatlichen Performance-Berichte unterstreichen zudem den Anspruch an eine hohe Transparenz.

Komfortable Staking-Optionen

Wie bereits erwähnt, ist Staking bei EARN.WORLD ohne langwierige Lock-up-Perioden möglich. Anleger behalten also die volle Kontrolle und können jederzeit über ihre Token verfügen. Darüber hinaus lassen sich durch Staking attraktive Renditen zwischen 4 und 17% pro Jahr einfahren – je nach Coin oder Token.

Vielseitige Wallet

Die Wallet ist nicht nur auf maximale Sicherheit hin designt, sondern bietet auch vielfältige Möglichkeiten. So werden über 20 verschiedene Blockchains und 40 Validatoren unterstützt.

EARN.WORLD vereint also eine ganze Reihe an Besonderheiten, die direkt auf die Bedürfnisse von Krypto-Tradern ausgerichtet sind. Es wird keine zusätzliche Wallet benötigt und durch die KI-gestützten Algorithmen sind nicht einmal zwingend tiefgehende Trading-Kenntnisse erforderlich. Dies macht die Plattform interessant für Einsteiger, wobei die vielen verschiedenen Möglichkeiten und Optionen sowie die attraktiven Staking-Renditen auch für Krypto-Begeisterte ihren Reiz haben.

EARN.WORLD: Das „nächste große Ding“ im Kryptobereich?

EARN.WORLD ist eine umfassende Krypto-Trading-Plattform, die viele nützliche Ansätze miteinander verbindet. Anleger können hier auf KI-gestützte Algorithmen bauen, die trotzdem von Trading-Experten überwacht werden, erhalten eine vielseitige und sichere Wallet und darüber hinaus eine intuitiv zu bedienende Oberfläche. Mit dem starken Fokus auf Sicherheit und dem Maximum an Kontrolle für Anleger schickt sich die Plattform an, die Krypto-Szene für weitere Nutzergruppen zu öffnen und interessant zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob die Anzahl an Mitgliedern weiterhin so rasant steigen wird wie zuletzt.