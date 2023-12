Aktien von Moderna gewannen gut 12 Prozent. In Tests hatte sich eine Kombination eines mRNA-Wirkstoffes von Moderna mit einem Krebsmittel des Pharmariesen Merck & Co gut geschlagen. Bei Patienten, denen schwarzer Hautkrebs entfernt wurde, sank das Risiko einer Wiederkehr des Melanoms oder gar eines tödlichen Ausgangs der Erkrankung deutlich.

Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed die Märkte befeuert, indem sie laut Beobachtern deutliche Signale für Zinssenkungen 2024 gab. "Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung in den kommenden Monaten ist größer als die einer Erhöhung", lautet das Fazit von Analyst Eric Winograd vom Vermögensverwalter AllianceBernstein. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres werde die Fed erstmals wieder die Zinsen senken.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Donnerstag dürfte der Dow Jones Industrial dank der Aussicht auf eine Zinswende in den USA weitere Rekordhöhen erklimmen. Dem technologiewertelastigen Nasdaq 100 fehlt zu einer Bestmarke nicht mehr viel.

