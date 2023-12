Chips für Autos, die Industrie und Unterhaltungselektronik sind das Geschäft von STMicroelectronics . UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht den Tech-Konzern mit Sitz in der Schweiz bestens positiniert für die kommenden zwölf Monate. Er stuft seine Bewertung von "Halten" auf "Kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 52 auf 54 Euro an - das würde der Aktie noch 15 Prozent Aufwärtspotenzial lassen.

Drei Hauptgründe untermauern diese positive Einschätzung:

1. Starke Positionierung im Automobilsektor

STMicroelectronics zeigt sich gut gerüstet, um die bevorstehenden Abschwünge im Automobilsektor zu meistern. Dies ist besonders auf die starke Präsenz in den Bereichen Elektrofahrzeuge (EV) und Fahrerassistenzsysteme (ADAS) zurückzuführen. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen 83 Prozent der Zeit auf Quartalsbasis im Vergleich zum Markt überdurchschnittlich abgeschnitten, was auf einen signifikanten Markanteilsgewinn und eine verbesserte Ausführung hindeutet.

2. Reduziertes Kundenkonzentrationsrisiko

Das früher als Investitionsrisiko gesehene hohe Maß an Kundenkonzentration hat sich verringert. Der Umsatzanteil von Apple ist von 24 Prozent im Jahr 2020 auf geschätzte 13 Prozent im Jahr 2023 gefallen, während die Abhängigkeit von Tesla im Siliziumkarbid-Geschäft (SiC) von 90 Prozent im Jahr 2019 auf etwa 50-60 Prozent im Jahr 2023 zurückgegangen ist.

STMicro beliefert Apple mit optischen Sensoren, Energiemanagement und drahtlosen integrierten Schaltungen für iPhone und andere Apple-Produkte.

3. Attraktive Bewertung

Mit einem Zwölf-Monats-Vorwärts-KGV von 14,9 wird STMicroelectronics aktuell mit einem etwa 30-prozentigen Abschlag im Vergleich zum Sektor gehandelt, deutlich unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt, der ein 14-prozentiges Premium darstellt.

Weiterhin prognostiziert Bouvignies ein "sanftes" Abschwächen im Autohalbleitersektor und sieht STMicroelectronics dank seiner starken Präsenz in den Bereichen Fahrassistenzsysteme und EV in einer idealen Position, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Trotz einer Anpassung der EPS-Schätzungen (Gewinn pro Aktie) für 2023-25 nach unten, hebt UBS das Kursziel auf 54 Euro an, was die robuste Preisgestaltung und die Vorwärtsbewegung im Discounted Cash Flow (DCF) widerspiegelt.

Der Analyst sieht das Unternehmen auf dem besten Weg, bis 2026/27 das selbstgesteckte Umsatzziel von über 20 Milliarden US-Dollar zu erreichen, hauptsächlich angetrieben durch das Automobilsegment.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

