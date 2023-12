Nippon Steel will US Steel in Milliardendeal übernehmen

PITTSBURGH/TOKIO (dpa-AFX) - Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel will seinen US-Rivalen US Steel übernehmen. Die Japaner zahlen 55 US-Dollar je Aktie in bar, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Inklusive übernommener Schulden liegt die Gesamtbewertung bei 14,9 Milliarden Dollar (13,7 Mrd Euro). Nippon Steel verspricht sich laut Mitteilung von dem Kauf eine Beschleunigung des Wachstums. Die Vorstände beider Unternehmen stünden hinter der Transaktion, hieß es.

