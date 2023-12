Abcourt beginnt mit den untertägigen Bohrungen in der Mine Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 18. Dezember 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen auf Sohle 295 der Mine Sleeping Giant aufgenommen wurden.

Die aktuellen Bohrungen zielen in erster Linie darauf ab, die Strosse DAC 5, die zwischen den Sohlen 235 und 295 etwa hundert Meter von Schacht 2 entfernt liegt, so genau wie möglich zu definieren. Mit dieser Initiative soll die Planung der Minenerschließung gestärkt und der Boden für die Aufnahme der Produktion auf diesen Sohlen in einigen Wochen vorbereitet werden.

Die wichtigsten Ziele der Bohrungen lauten wie folgt:

- Optimierung der Definition des Standortes DAC 5: Dieser Schritt mit Schwerpunkt auf den Bereich zwischen den Sohlen 235 und 295 ist entscheidend für die Verfeinerung der Details der Strosse und gewährleistet eine präzise Planung seiner Erschließung.

- Erprobung der westlichen Erweiterung des Standorts DAC 5: Erkundungsarbeiten in diese Richtung werden den Vortrieb von Untersohlen in Richtung Westen unterstützen und neue Perspektiven für die Erweiterung des Minengeländes eröffnen.

- Erprobung von Untersohle 2 (von Firste zu Firste): Durch die Bewertung dieses Abschnitts will Abcourt die vertikale Erschließung zu einer dritten Untersohle effektiv planen.

Diese Bohrungen werden eine wichtige Rolle bei der Minenplanung spielen, da sie die Strosse DAC 5 als eine der ersten Abbaustellen vorbereiten, die während des schrittweisen Beginns des Goldabbaus in Betrieb genommen werden.

Abbildung 1: Definitionsbohrkampagne, Strosse Dac 5

In der Mühle Sleeping Giant werden aktuell Massenproben aus der Lagerstätte Pershing-Manitou im Umfang von 5.000 Tonnen verarbeitet. Der Bestand der Mühle beträgt derzeit fast 50 %. Sobald die Mühle einen Bestand von 100 % erreicht hat, wird die Goldgewinnung aufgenommen. Dieses Niveau sollte in der ersten Januarhälfte erreicht werden.

Pascal Hamelin, seines Zeichens President und CEO, erklärt dazu: „Wir haben alle mit Spannung auf den Beginn der Untertagebohrungen gewartet. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Durchführung der Vormachbarkeitsstudie, die für Ende 2024 geplant ist. Zum Ende des Jahres 2023 wünschen wir allen frohe Feiertage und möchten uns bei all unseren Mitarbeitern und Partnern bedanken, die uns dabei unterstützen, der nächste Goldproduzent in Quebec zu werden. Wir sehen dem Jahr 2024 mit Begeisterung und Energie entgegen.“