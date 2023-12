Rover Metals (TSX.V: ROVR, FSE: 4XO, WKN: A3DW9Z) hat bei der Abteilung Nevada im Bureau of Land Management den Genehmigungsantrag für den Betriebsplan seines Let’s-Go-Lithium-Projekts eingereicht. Damit vollzieht das Unternehmen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung seines attraktiven Projekts.

Das Let’s-Go-Lithium-Projekt ist ein Tonstein-Sediment-Lithium-Projekt, das sich in einer flachen Playa in einem alten vulkanischen Seebett befindet. Seine Claims umfassen mehrere kalksteinbedeckte, buttartige Aufschlüsse. Ein erstes Programm zu Entnahme von Oberflächenproben konnte Anfang September erfolgreich abgeschlossen werden. Mehrere hochgradige Lithiumproben wurden an der Oberfläche genommen und bestätigen die Attraktivität des Projekts.

Rover Metals geht derzeit davon aus, dass der Tonkörper nur sehr wenig Abraum aufweist. An der südlichen Grenze des Projekts liegt der lithiumreiche Ton an der Oberfläche oder unterhalb der Oberfläche in Butte-Aufschlüssen frei. Sehr vorteilhaft ist die Infrastruktur, über die das Projekt verfügt. Neben einer direkten Straßenanbindung, einem Zugang zum Schienennetz der Union Pacific Eisenbahnlinie und bereits vorhandenen Wasserleitungen spricht auch die Nähe zur Stadt Pahrump und damit der Vorteil von leicht verfügbaren Arbeitskräften für das Projekt.

Rover Metals arbeitet seit August 2023 mit UES am Entwicklungsplan für das Projekt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans ist das Grundwasserströmungsmodell, das vom leitenden Hydrologen von UES, Dwight Smith PE, PG, CHg, und seinem Team entwickelt wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass es über UES im Frühjahr 2024 mit den grundlegenden Umweltuntersuchungen beginnen wird.

Attraktive Lage innerhalb des ergiebigen Lithium-Tonsteingebiets

Das Let’s-Go-Lithium-Projekt befindet sich innerhalb des ergiebigen Lithium-Tonsteingebiets im Südwesten Nevadas, nur zwölf Kilometer von der historischen Hectorit-Lagerstätte Franklin Wells entfernt. Dort wird ein seltenes Lithium-Smektit-Mineral gefördert. Der Bergbau in Franklin Wells reicht bis in die 1920er Jahre zurück.

Die regionale Geologie des Amargosa Valley ist eine Becken- und Gebirgsstruktur mit der Greenwater Range und den Funeral Mountains im Westen und der Amargosa-Wüste im Osten. Die Greenwater/Funeral Mountains sind verwerfungsgesteuert und haben schmale Innentäler, die von breiten, zusammenfließenden Schwemmfächern begrenzt werden.

Die Greenwater/Funeral-Berge bestehen aus marinen und metamorphen Gesteinen des unteren Paläozoikums. Das Let’s-Go-Lithium-Projekt befindet sich in einem großen Becken mit tonreichen Seesedimenten aus dem Tertiär, dem wichtigsten Wirtsgestein für die anderen Lithium-Tonstein-Lagerstätten in diesem interessierten Lithiumgebiet im Südwesten Nevadas.

Zu den vergleichbaren Tonstein-Lithiumprojekten im Südwesten Nevadas, die sich in einem späteren Stadium befinden, gehören das Clayton-Valley-Projekt von Century Lithium Corp., das TLC-Projekt von American Lithium, das Zeus-Projekt von Noram Lithium und das Bonnie-Claire-Projekt von Nevada Lithium. Alle genannten Unternehmen sind Bergbauunternehmen im fortgeschrittenen Stadium und verfügen über eine Ressourcenberechnung gemäß NI 43-101.

Judson Culter, der CEO von Rover Metals, erklärte: „Der Plan wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass es keine Auswirkungen auf den kritischen Grundwasserspiegel und die empfindlichen biologischen Ressourcen im Amargosa-Becken gibt. Dwight Smith verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Hydrogeologie des Amargosa-Beckens. Rover und UES haben eine Kopie des Betriebsplans und der Umweltverträglichkeitsprüfung erhalten, die für die benachbarte Mine von Lhoist North America gelten. Lhoist betreibt seit über 50 Jahren Bergbau in diesem Gebiet, und der Betriebsplan wurde zuletzt 1992 aktualisiert. Das Management von Rover und UES sind zuversichtlich, dass ein nachhaltiger Lithiumabbau im Amargosa Valley unterstützt werden kann".

