Bayer erleidet in USA Niederlage in PCB-Verfahren - Aktie stabil

SEATTLE (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA im Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Eine Geschworenen-Jury am King County Superior Court im Bundesstaat Washington sprach ehemaligen Schülern und Eltern einer Schule im Raum Seattle Schadenersatz in Höhe von 857 Millionen US-Dollar (785 Millionen Euro) zu.

Die Kläger machen das Umweltgift PCB vom US-Hersteller Monsanto für ihre Erkrankungen verantwortlich. Bayer hatte Monsanto im Jahr 2018 übernommen. Der Dax-Konzern kündigte in einer Stellungnahme an, gegen das Urteil vorzugehen. Anleger an der Börse nahmen den Jury-Spruch gelassen auf: Die zuletzt arg gebeutelten Bayer-Aktien notierten leicht im Plus.